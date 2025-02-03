'Интерес Трампа совершенно понятен': Рютте удивил заявлением по поводу Гренландии и стран севера

Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии "совершенно понятен". Ведь речь идет о высокой актуальности обороны на крайнем севере.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Генсек НАТО высказался по поводу претензий США на Гренландию на первом после инаугурации Трампа саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

"Совершенно понятно, что Трамп прав относительно крайнего севера, что мы должны делать более коллективно", – сказал Рютте.

По его словам, речь идет не только о Гренландии, но и об "Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канаде, и даже о самих США".

"Поэтому мы будем работать вместе в рамках НАТО, чтобы обеспечить, что относительно крайнего севера мы коллективно сделаем все необходимое", – отметил генсек НАТО.

По данным агентства DPA, в НАТО планируется значительное расширение военного присутствия Альянса в Арктике, чтобы снизить напряженность вокруг острова Гренландия. В НАТО хотят предложить Дональду Трампу привлечь к этому и войска США.

Напомним, недавно намерения Трампа по Гренландии подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании.

В Министерстве иностранных дел Дании ответили на заявления Марко Рубио. Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Гренландия – это страна и она не продается.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США будут иметь контроль над Гренландией. Республиканец заявил, что десятки тысяч жителей острова хотят быть частью Америки, поэтому покупка Гренландии не составит труда.

Ранее Трамп объяснил, зачем США должны совершать протекторат над Гренландией. По его мнению, это нужно для "международной безопасности". Также глава Белого дома заявил, что Дания не в состоянии "удержать" Гренландию из-за нехватки средств.

25 января Дональд Трамп провел разговор с премьером Дании Мэтте Фредериксен, во время которой в очередной раз подтвердил намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам американский президент агрессивным.

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