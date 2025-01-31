Трамп всерьез настроен приобрести Гренландию: Рубио сделал громкое заявление

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии – острова в составе Дании. Однако глава Госдепа подчеркнул, что речь идет не просто о "приобретении земли", а "о национальной безопасности Америки и мира в целом", учитывая экспансию со стороны Китая.

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Об этом чиновник сказал в интервью журналистке Мегин Келли. В то же время он отказался прогнозировать, удасться ли Трампу получить контроль над островом.

"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен это сделать, а именно – приобрести ее", – сказал Рубио.

По его словам, Китай, который географически не присутствует в регионе Арктики, все же пытается получить большее влияние и распространить свое присутствие там.

"Вполне реалистично считать, что китайцы в конечном счете – возможно, в краткосрочной перспективе – попытаются сделать в Гренландии то, что они сделали в районе Панамского канала и других местах", – отметил госсекретарь США.

Рубио спрогнозировал, что в Гренландии могут появиться китайские объекты, которые откроют им широкий доступ к Арктике. Кроме того, в случае возникновения любого конфликта Китай может выслать туда корабли ВМС и проектировать оттуда военное влияние.

Это "абсолютно неприемлемо" для национальной безопасности мира и для Соединенных Штатов, уверен глава американской дипломатии. В то же время в Вашингтоне не уверены, что Дания сможет предотвратить китайскую экспансию. Потому Трамп предложил купить Гренландию, заплатив Дании за землю. При этом, как заявил Рубио, президент, не имел ввиду военное противостояние, а "подходит к этим вопросам с точки зрения переговорного бизнеса".

Также он подчеркнул, что слова Трампа относительно ситуации в сфере безопасности в Арктическом регионе, где расположена Гренландия – "это не шутка".

"Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным... Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", – отметил Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп заявил, что США должны осуществлять протекторат над Гренландией, поскольку это нужно для "международной безопасности".

– На днях он провел разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, во время которой вновь подтвердил намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам президент – агрессивным, сообщили СМИ.

– Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер выступил за размещение европейских войск в Гренландии, отметив, что этот шаг может быть важным для стабильности в регионе и интересов ЕС.

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