'Гренландия – это страна': глава МИД Дании ответил на слова Рубио о намерении купить остров

В Министерстве иностранных дел Дании ответили на заявления госсекретаря США Марко Рубио по Гренландии. В ведомстве заявили, что американцы не могут просто взять и захватить планету, а также напомнили, что Гренландия – это страна, и она не продается.

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Об этом заявил в пятницу, 31 января, глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен. Его цитирует издание Politico.

Ранее Рубио заявил в эфире шоу Мегин Келли на радио Sirius XM, что приобретение Гренландии "соответствует американским национальным интересам", а президент США Дональд Трамп не исключает применения военной силы для ее приобретения. Рубио подчеркнул, что слова Трампа – "это не шутка".

В ответ на интервью Рубио, Расмуссен заявил, что был бы "больше удивлен, если бы он сказал, что это была шутка".

В то же время глава МИД Дании подчеркнул серьезность своих слов о том, что остров не подлежит "продаже".

"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Я был бы более удивлен, если бы он сказал, что это была шутка. Мы серьезно имеем в виду, что Гренландия не продается" , – сказал министр в ответ Рубио.

Расмуссен также напомнил новому руководству США, что Гренландия – это страна.

"Мы не заинтересованы в продаже Гренландии США, этого не произойдет, гренландцы – это народ, а Гренландия – это страна", – заявил датский министр.

Он добавил, что американцы не могут просто захватить планету. По его словам, суть этой амбиции Трампа состоит в том, что "если бы США просто владели всем миром, то все было бы под контролем".

"Но этого не произойдет, поэтому мы должны найти другую форму. Если мы сможем провести предметную дискуссию по этому поводу, то мы найдем решение", – сказал Расмуссен.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США будут иметь контроль над Гренландией. Республиканец заявил, что десятки тысяч жителей острова хотят быть частью Америки, поэтому покупка Гренландии не составит труда.

25 января Дональд Трамп провел разговор с премьером Дании Мэтте Фредериксен, во время которой в очередной раз подтвердил намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам американский президент агрессивным.

Ранее Трамп объяснил, зачем США должны совершать протекторат над Гренландией. По его мнению, это нужно для "международной безопасности". Также глава Белого дома заявил, что Дания не в состоянии "удержать" Гренландию из-за нехватки средств.

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