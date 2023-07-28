Не обошлось без РФ? В Нигере, где совершили военный переворот, заметили российские флаги. Видео

В Нигере произошел военный переворот. В результате президент Мохамед Базум был отстранен от должности. Практически сразу в стране заметили российские флаги, что косвенно доказывает причастность к протесту государства-агрессора РФ.

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В сети появилось видео, на котором показана обстановка в столице Нигера – городе Ниамей. На кадрах – сотни жителей собрались у Национальной ассамблеи страны, выразив поддержку мятежникам (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ролике звучат антифранцузские и пророссийские лозунги. Также там хорошо видны российские флаги.

В то же время, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в своем Telegram-канале "Орестократия" опубликовал статью, в которой рассказывается о причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере.

"Нигер – новая жертва кремлевского фюрера: компенсирует украинские неудачи", – гласит заголовок статьи.

Отмечается, что Базум был едва ли не единственным прозападным лидером в Африке, который игнорировал Москву и ориентировался на США.

"Нигер вместе с Мали и Буркина-Фасо входит в так называемую триаду государств, которые относительно недавно яростно избили горшки с поддерживавшей их Францией. 30 сентября 22 года в Буркина-Фасо местный спецотряд "Кобра" и "Вагнер" совершили военный переворот, свергнув временного президента страны Дамибу. Управлять государством стал командир "Кобры". В 2020-м аналогичный военный "флешмоб" с участием "вагнеров" состоялся и в Мали", – пишет автор.

Также в статье говорится, что, по данным аналитиков, на Африке Кремль отрабатывает те же технологии, которые в свое время использовались в Украине.

"Если политиков и военных из Мали и Буркина-Фасо р*шисты постепенно скупали оптом и в розницу, что-то по аналогии с "поддержкой" Януковича в Украине, то в Нигере реализован скорее крымский сценарий: президент страны отказался ехать на путинский саммит "Россия-Африка" в Петербурге, поэтому Кремль решил быстренько его наказать", – говорится в публикации.

Впрочем, даже в росСМИ не скрывают, что с помощью переворота Путин отомстил Базуму за.

"Если бы Базум (свергнутый президент Нигера) изначально решил принять участие в петербургском саммите, у него не было бы никаких проблем", – пишет "Коммерсантъ".

Как сообщал OBOZREVATEL, весной в африканской стране Судан начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны, городе Хартум, раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота.

Ранее сообщалось, что лидеры 38 из 54 стран Африки отказались ехать на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге с участием диктатора РФ Владимира Путина. Приглашения были направлены главам всех африканских стран, но в Москве уверяют, что с "пониманием" относятся к тем, кто решил не ехать.

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