Россия использует госперевороты в Африке в своей геополитической игре, – Боррель

После военного переворота в Нигере верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается использовать путчистов в Африке "в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре". Это уже 32-й военный путч за 33 года на африканском континенте.

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Об этом Боррель написал в своем блоге на сайте дипломатической службы Евросоюза. Политик отметил, что еще несколько недель назад он посещал Республику Нигер.

Это помогло ему оценить сложность задачи, стоящей перед властями страны, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономического и социального развития одного из беднейших государств мира. "Однако меня впечатлила решимость президента Мохамеда Базума и его правительства возглавить борьбу с терроризмом и инклюзивное социальное развитие", – написал представитель ЕС.

Он подчеркнул, что несмотря на события, которые произошли в Нигере с 26 июля, Базум был и остается единственным законным президентом.

Военный переворот в этой стране после тех, которые уже затронули Мали, Судан, Гвинею и Буркина-Фасо с 2021 года, представляет угрозу для народа Нигера и всего региона.

Отвергая обвинения во вмешательстве ЕС в ситуацию, Боррель заявил: "Единственное вмешательство, о котором мы можем говорить сегодня – это вмешательство военных, свергающих избранного президента, и вмешательство империалистической России, которая хочет использовать африканские режимы как пешек в своей глобальной шахматной игре".

Европейский политик написал, что "Россия Владимира Путина" уже несколько лет подпитывает перевороты в Африке своей лживой пропагандой и наживается на установлении в странах военных режимов с частных армий, грабящих богатства региона.

РФ дает "грандиозные" обещания, однако не выполняет их. "А факты говорят сами за себя, когда речь идет о безопасности: в Мали с приходом группы "Вагнера" количество террористических атак и зверств против населения возросло в разы", – обратил внимание Боррель.

Он заявил, что диктатура и военная изоляция могут завести только в тупик.

"Я все еще надеюсь, что смогу вскоре снова поехать в Нигер, чтобы продолжить начатую предметную работу", – подытожил представитель Евросоюза.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Нигере, где произошел военный переворот, заметили российские флаги. Примечательно, что Базум был едва ли не единственным прозападным лидером в Африке, который игнорировал Москву и ориентировался на США.

– После путча в Республике Нигер закрыли границы и объявили общенациональный комендантский час.

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