Степанов рассказал, когда Украина ожидает начала "большой" вакцинации

Украина может начать первый этап массовой вакцинации от коронавируса уже в феврале, переговоры с компаниями-производителями проходят "достаточно интенсивно".

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени". Он заявил, что в ближайшее время ожидается подписание договоров.

"И основной камень преткновения – это начало поставки вакцин в Украину. Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации, согласно нашему национальному плану вакцинации, который мы утвердили", – сказал он.

Согласно плану, в течение 2021-2022 годов в нашей стране планируют провакцинировать минимум 50% жителей, это около 20 млн. человек. Прививки будут бесплатными и добровольными.

При этом Украину ожидает 4 волны вакцинации:

Январь-апрель 2021 года – люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;

Апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развитием COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

Июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

Сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

По словам Степанова, еще с августа Украина ведет переговоры о закупке вакцин со всеми производителями, препараты которых на слуху.

Точно известно, что до конца первого квартала 2021 года мы должны получить 8 млн. доз для 4 млн. украинцев в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19. – Ред.). Министр заверил, что нет никаких опасений относительно срыва поставок.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина для иммунизации населения от COVID-19 может получить вакцину, произведенную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Такое предположение выразил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин. Его прогноз основан на производственных возможностях фармкомпании и на возможностях нашей страны.