В НАН объяснили, как и почему в Украине снизится заболеваемость COVID-19 во время праздников

В период новогодних праздников в Украине показатель заболеваемости COVID-19 может заметно снизиться, что связано с введением новых карантинных ограничений и уменьшением количества случаев, которые попадут в официальную статистику.

Об этом сказано в прогнозе Национальной академии наук. К 11 января уровень инфицирования COVID-19 может снизиться до 6 тысяч новых случаев за сутки.

В период с 29 декабря по 4 января среднее количество новых случаев заболеваемости составит 7292 – 8225 в сутки, а с 5 по 11 января этот показатель снизится до 6173 – 7285.

Ученые отметили, что уровень выявления заболевания в результате проведения ПЦР-тестов останется на уровне 29%.

В НАН отметили, что в последние недели во всех регионах страны наблюдается видимое улучшение эпидемической ситуации как по случаям болезни, так и по летальным исходам.

Заметное исключение составляют Полтавская, Черкасская, Черниговская и Луганская области, где в течение последней недели существенно увеличилось или количество летальных случаев, или количество новых больных.

Также отмечено, что летальность от COVID-19 демонстрирует устойчивую динамику и остается в диапазоне 1,5 – 2%. В то же время обнародование данных о смертях сильно отличается в регионах.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого. От COVID-19 в стране умер уже 18 081 человек (+232 за сутки), а 681 835 пациентов (+16 106 за сутки) полностью победили болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Украины, резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.