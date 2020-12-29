Коронавирусом в Киеве заразились почти тысяча человек за сутки

За минувшие сутки, 28 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 953 человека.

В Киевской области зафиксировали 298 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 109 008 человек, в области – 57 912 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1875 человек (+21 за сутки), вылечились 38 017 пациентов (+556). Продолжают бороться с вирусом 69 116 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 287, в Днепровском – 141 и 107 случаев в Святошинском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за сутки от коронавируса умерли более 230 человек. Всего с начала пандемии скончались уже 18 тысяч украинцев.