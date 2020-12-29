Хроника коронавируса в Украине и мире на 29 декабря: заражены уже более 81 млн человек

По состоянию на вторник, 29 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81,6 млн человек. За минувший день выявлены 487 273 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 186 тыс., Великобритании – 41 тыс. и России – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса: