Хроника коронавируса в Украине и мире на 29 декабря: заражены уже более 81 млн человек
По состоянию на вторник, 29 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81,6 млн человек. За минувший день выявлены 487 273 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 186 тыс., Великобритании – 41 тыс. и России – 27 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболели 1 037 362 человека. Умер 18 081 пациент, выздоровели – 681 835.
В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,5 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина может начать первый этап массовой вакцинации от коронавируса уже в феврале, переговоры с компаниями-производителями проходят "достаточно интенсивно".
44-летняя львовянка Наталья Чирич рассказала о нетипичных симптомах повторного заражения коронавирусом. Среди них – сильные боли в спине и голове, потеря зрения и снижение артериального давления.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вряд ли рекомендует к использованию вакцину от коронавируса компании AstraZeneca в январе. Об этом заявил заместитель исполнительного директора организации Ноэль Ватион.
За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 41 новый случай COVID-19 в области. От осложнений умерли еще восемь больных.
В период новогодних праздников в Украине показатель заболеваемости COVID-19 может заметно снизиться, что связано с введением новых карантинных ограничений и уменьшением количества случаев, которые попадут в официальную статистику. Об этом сказано в прогнозе Национальной академии наук.
В Пакистане зафиксировали три случая заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Британии. Все случаи COVID-19 диагностировали в Карачи.
Американский вирусолог, профессор по исследованию вакцин в школе "Икан" медицинского центра "Маунт-Синай" Флориан Краммер допустил, что защита от коронавируса после вакцинации может сохраняться годами.
Острая фаза COVID-19 может продлиться до конца 2021 года, заявил глава национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. Он рассказал, чего населению Земли ждать дальше в условиях пандемии.
В Иране прошли первые испытания собственной вакцины на людях. Ее производителем является компания Shifa Pharmed.
Порядка 500 тыс. жителей китайского города Ухань, откуда началась пандемия, заболели коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем гласила официальная статистика властей.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что российскую вакцину против коронавируса (Sputnik V) нужно рассматривать как гибридное оружие РФ против Украины.
Венгрия 28 декабря получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.
В Индии выявили шесть случаев нового штамма коронавируса. Все инфицированные недавно вернулись из Великобритании, сообщает Outlook India.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что готов сделать прививку от коронавируса только российской вакциной, потому что не доверяет "западным аналогам".
В Рио-де-Жанейро из-за COVID-19 закроют городские пляжи. Штраф за нарушение ограничений составит почти три тысячи долларов, пишет "Сегодня".
Ученые в Германии выяснили, что британский коронавирус-мутант был в стране еще в ноябре 2020 года.
В Японии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики, сообщает NHK.
Испания устроит перепись граждан, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Этот список будет доступен всем странам Европейского Союза. Как будут использовать эти списки, пока неизвестно, сообщает "Сегодня".
За минувшие сутки в Британии коронавирусом заразились рекордные 41 385 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В Беларусь 29 декабря прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
За минувшие сутки, 28 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 953 человека. В Киевской области зафиксировали 298 новых зараженных.
По состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого.
Украина готовится получить вдвое большую партию бесплатной вакцины против коронавируса в рамках договоренности с COVAX – 16 миллионов вместо обещанных ранее 8 млн доз. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В Италии случайно нашли еще одну мутацию коронавируса, похожую на выявленную ранее в Великобритании.
Максим Степанов утверждает, что в Украине достаточно коек с кислородом, около 22 тысяч – свободные.
Правительство Омана приняло решение об открытии с 29 декабря сухопутных, воздушных и морских границ. Для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.