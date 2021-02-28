Хроника коронавируса 28 февраля: Украина стала 5-й по приросту больных, Европа усиливает карантин
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил почти 388 тысяч человек, а общее количество на 28 февраля достигло уже 114,3 миллиона.
Больше всего заражений выявили в США – 64 320 и Бразилии – 59 438, а среди европейских стран во Франции – 23 996. Украина по суточному приросту больных оказалась на 10 месте в мире и на 5-м в Европе. В последний, несмотря на увеличение прививок, снова усиливают карантин из-за роста заражений COVID-19.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
С начала пандемии заболели 1 342 016 украинцев, болезнь унесла жизни 25 893 граждан, однако 1 168 321 человек вылечился.
Более 3500 граждан Украины получили первую прививку против COVID-19, а сама страна появилась на мировой карте вакцинации.
Кроме этого, власть и Минздрав договорились о масштабной поставке вакцины Pfizer в течение 2021 года.
Жертвами вируса стали еще 8048 жителей планеты, в общем умерли 2,5 млн, а 89,9 млн вылечились.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Карантин усилили в двух северных регионах страны, сообщает Ansa.
Правительство США одобрило для использования однодозовую вакцину против коронавируса от компании Johnson&Johnson, пишет Reuters
Американские специалисты назвали болезни, которые могут вызвать осложнения у пациентов с COVID-19.
Ученые пришли к выводу, что течение коронавируса может затруднять недостаток витамина B6.
Данные портала GediVisual свидетельствуют, что на утро воскресенья, 28 февраля, прививку против COVID-19 получили более 234,2 млн жителей планеты.