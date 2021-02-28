Хроника коронавируса 28 февраля: Украина стала 5-й по приросту больных, Европа усиливает карантин

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил почти 388 тысяч человек, а общее количество на 28 февраля достигло уже 114,3 миллиона.

Больше всего заражений выявили в США – 64 320 и Бразилии – 59 438, а среди европейских стран во Франции – 23 996. Украина по суточному приросту больных оказалась на 10 месте в мире и на 5-м в Европе. В последний, несмотря на увеличение прививок, снова усиливают карантин из-за роста заражений COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 1 342 016 украинцев, болезнь унесла жизни 25 893 граждан, однако 1 168 321 человек вылечился.

Более 3500 граждан Украины получили первую прививку против COVID-19, а сама страна появилась на мировой карте вакцинации.

Кроме этого, власть и Минздрав договорились о масштабной поставке вакцины Pfizer в течение 2021 года.

Жертвами вируса стали еще 8048 жителей планеты, в общем умерли 2,5 млн, а 89,9 млн вылечились.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Карантин усилили в двух северных регионах страны, сообщает Ansa.