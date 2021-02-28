Коронавирусом в Украине заразились еще более 5,8 тыс. человек: статистика в областях
В Украине коронавирус диагностировали в 5833 человек за сутки, среди которых оказалось 795 детей и 146 медиков. На утро 28 февраля общее количество заражений достигло 1 347 849.
Из них COVID-19 унес 25 982 жизни (+89), однако 1 170 023 гражданина смогли побороть болезнь (+1702). Такую информацию сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил ее и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 734, Винницкой – 558, Житомирской – 528, Закарпатской – 423 и Черновицкой – 411. В то же время были госпитализированы еще 3218 больных украинцев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 208 случаев;
Винницкая область – 558 случаев;
Волынская область – 94 случая;
Днепропетровская область – 344 случая;
Донецкая область – 164 случая;
Житомирская область – 528 случаев;
Закарпатская область – 423 случая;
Запорожская область – 98 случаев;
Ивано-Франковская область – 734 случая;
Киевская область – 351 случай;
Кировоградская область – 30 случаев;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 399 случаев;
Николаевская область – 149 случаев;
Одесская область – 144 случая;
Полтавская область – 58 случаев;
Ривненская область – 120 случаев;
Сумская область – 125 случаев;
Тернопольская область – 218 случаев;
Харьковская область – 276 случаев;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 237 случаев;
Черкасская область – 51 случай;
Черновицкая область – 411 случаев;
Черниговская область – 60 случаев.
Традиционно, в официальной статистике нет данных о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.
За сутки в Украине осуществили 47 811 тестирований на COVID-19. В частности, 24491 методом ПЦР и 5126 методом ИФА, а еще 18 194 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Тогда как с начала пандемии проведено 6 906 179 тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Журналистка Наталья Нагорная, которая побывала в Коломыйской центральной больнице на Ивано-Франковщине, где зафиксировали вспышку коронавируса, рассказала ужасные истории пациентов, которые борются с жизнью из-за COVID-19.