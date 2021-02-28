Коронавирусом в Украине заразились еще более 5,8 тыс. человек: статистика в областях

В Украине коронавирус диагностировали в 5833 человек за сутки, среди которых оказалось 795 детей и 146 медиков. На утро 28 февраля общее количество заражений достигло 1 347 849.

Из них COVID-19 унес 25 982 жизни (+89), однако 1 170 023 гражданина смогли побороть болезнь (+1702). Такую информацию сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил ее и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 734, Винницкой – 558, Житомирской – 528, Закарпатской – 423 и Черновицкой – 411. В то же время были госпитализированы еще 3218 больных украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 208 случаев;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 344 случая;

Донецкая область – 164 случая;

Житомирская область – 528 случаев;

Закарпатская область – 423 случая;

Запорожская область – 98 случаев;

Ивано-Франковская область – 734 случая;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 30 случаев;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 399 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 58 случаев;

Ривненская область – 120 случаев;

Сумская область – 125 случаев;

Тернопольская область – 218 случаев;

Харьковская область – 276 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 237 случаев;

Черкасская область – 51 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 60 случаев.

Традиционно, в официальной статистике нет данных о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

За сутки в Украине осуществили 47 811 тестирований на COVID-19. В частности, 24491 методом ПЦР и 5126 методом ИФА, а еще 18 194 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Тогда как с начала пандемии проведено 6 906 179 тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL: