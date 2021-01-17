Хроника коронавируса в Украине и мире 17 января: вакцинировались более 2,5 млн, украинцам пообещали платные прививки

Коронавирус в Украине и мире поразил более чем 94,9 миллиона человек, только за прошедшие сутки было выявлено более 641 тысяч новых заражений. Из них 41 тыс. – больше всего среди европейских государств – в Великобритании, где распространяется более заразный мутант COVID-19.

В то же время эта и еще десятки стран Европы, Азии, американского и даже африканского континентов активно внедряют программу иммунизации населения. На сегодня прививки получили более 2 млн 515 тыс. жителей планеты. В украинском Минздраве заявили о платной вакцинации, однако не ранее чем во второй половине 2021 года.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 154 692 заражения COVID-19. От последствий болезни умерли 20 686 человек, а 857183 вылечились.

Странами-лидерами по количеству инфицирований остаются США (24 млн), Индия (более 10,5 млн) и Бразилия (более чем 8,4). С начала пандемии жертвами вируса стали более 2 млн жителей планеты.

OBOZREVATEL на основе комментариев врачей рассказал о том, как узнать, что человек уже переболел COVID-19 – были названы главные признаки.