Нарушали нормы ВОЗ: ученые из Уханя сделали признание об укусах летучих мышей

Ученые из Ухани, откуда началось распространение COVID-19, признались, что нарушали нормы Всемирной организации здравоохранения при работе с потенциальными носителями вирусов и их кусали летучие мыши.

Об этом сообщило Taiwan News. Издание также опубликовало видео, где видно, что ученые контактируют с рукокрылыми без надлежащих средств защиты.

Китайское государственное телевидение 29 декабря 2017 года выпустило видеоролик, рассказывающий о деятельности вирусолога Ши Чжэнли, также известной как "Женщина-летучая мышь", и ее команды. Ученые тогда работали над выяснением происхождения вируса SARS. Несмотря на то, что исследователи работают в лаборатории с четвертым уровнем биобезопасности, они демонстрируют очевидное пренебрежение противоэпидемическими мерами при работе с потенциально заразными животными.

Один из исследователей Уханьского института вирусологии рассказал на видео, что клыки летучей мыши прошли сквозь его перчатку. Он описал это чувство как "как будто его укололи иглой". Затем видео переходит на конечность человека, на которой видна опухоль после укуса.

Рассказчик указывает на тот факт, что летучие мыши могут быть переносчиками различных сильных вирусов, включая бешенство. Затем он заявляет, что членам бригады вводят вакцину против бешенства перед каждым взятием проб в полевых условиях.

В статье, опубликованной в Китайском научно-исследовательском центре, которая позже была скрыта цензурой, Ши хвастался, что "эта работа не так опасна, как все думают". По ее словам, хотя летучие мыши переносят множество вирусов, вероятность прямого заражения людей очень мала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 января, делегация Всемирной организации здравоохранения прибыла в город Ухань (Китай), чтобы начать расследование причин пандемии COVID-19.