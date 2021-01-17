Заболевшую коронавирусом Меркушину подселили к украинским биатлонисткам, – мать спортсменки

Заболевшую коронавирусом биатлонистку сборной Украины Анастасию Меркушину во время подготовки к этапу Кубка IBU в немецком Арбере подселили к здоровой команде.

Как рассказала мать другой биатлонистки сборной 23-летней Анны Кривонос, дочь отобралась в основную команду А, но по независящим от нее обстоятельствам оказалась в запасной команде Б. В то время, когда ее коллеги выступали на Кубке мира, Анне пришлось отсиживаться в Буковеле в ожидании снега.

По словам Галины Владимировны, Анне удалось не заразиться и удачно выступить в спринтерской гонки.

"Заболевшую коронавирусом Анастасию Меркушину почему-то вместо того чтобы изолировать, подселили к сильным украинским биатлонисткам. Однако они устояли перед смертельным вирусом и стартовали. Причем Аня - довольно успешно, учитывая то, что в женском спринте было 135 участниц. Ни для кого не секрет, что в биатлоне решающую роль играют доли секунды", – цитирует женщину "Ваш Шанс".

Напомним, что в женской спринтерской гонке Кубка IBU Кривонос финишировала 14-й, став лучшей среди украинок. Анастасия Меркушина заняла 50-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, три года назад Кривонос, выигрывавшая в 2015 году ЧМ среди юниоров, показала в каких жутких условиях живет с мамой. Это видео вызвало громкий резонанс и власти подарили семье новый дом.