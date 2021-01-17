Бриль: украинцы привезут коронавирус с гор в семьи и офисы. Интервью с врачом из Израиля

Низкая статистика по коронавирусу в Украине может быть связана с рядом причин. Небольшая горстка людей, позволившая себе отдых на Новый год в горах, может привезти вирус в офисы и семьи.

Людям, перенесшим COVID-19, все же следует носить маски. О том, останется ли этот вирус с человечеством навсегда, мы узнаем через полгода. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Туда поехали люди бессимптомные. Могли поехать те, которые чувствуют себя здоровыми, но являются переносчиками COVID-19, по причине того, что инкубационный период – в среднем 5 дней, а симптоматика начинает появляться только через 11. Эти 6 дней периода "окна", когда человек заразен, но симптомов не чувствует. Приехал, позаражал, уехал…

Там из-за массовых скоплений люди могли заразиться. Когда вернутся домой через 5-7 дней или через 1-2 недели, то почувствуют только первые симптомы. Мы помним про инкубационный период. Поэтому люди приехали в горы здоровыми, а уехав оттуда через какое-то время – окажутся больными. Вы увидите, будет ли рост заболеваемости через 2-4 недели. Если да, то причина – новогодние праздники.

К сожалению, не все в Украине могут поехать в Буковель или во Львов на праздники из-за экономической ситуации. Мы видим огромные очереди на горнолыжных курортах – это даже не 10% от всего населения. Но эта небольшая горстка людей привезет вирус в офисы, на рабочие места, домой.

Я думаю, что люди реже обращаются к врачам. Тем более, что работает еще и "народная медицина": жена лечит мужа, муж – жену. И качество тестов оставляет желать лучшего. Это игра в русскую рулетку: то да, то нет.

Очень много людей в Украине переболело, и скорость роста заболеваемости может быть меньше. Но в то же время больницы у вас все равно очень сильно переполнены.

Если болезнь перенесла какая-то часть населения, которая больше перемещалась, это снизило процент заболевших сейчас. Но я не думаю, что у вас переболело 70% населения. Поэтому это может быть вялотекущим и долгим процессом.

В Израиле сделали больше всех вакцинаций в расчете на душу населения. У нас очень хорошо развита система здравоохранения. У нас бережно относятся к своим гражданам, особенно к пожилым. Поэтому все силы брошены на это.

Почему при этом много заражений? Мы прикладываем много сил, чтобы выявлять цепочки заражений, в том числе цифровыми методами, через мобильную связь и большим количеством тестов.

Но в то же время в реанимации у нас находится всего 293 человека. Для Израиля это – ничего. Мы этого вообще не чувствуем.

Во-первых, надо не забывать, что полный иммунитет появится у большинства людей через месяц после второй прививки. Во-вторых, у нас типа карантин, но на самом деле это не такой карантин, как был в первый раз, который сократил количество заболевших. Это лайтовый карантин. Несмотря на то, что носят маски, все равно контактов очень много. Люди устали.

В-третьих, рост наблюдается не везде. В основном, это рост среди ультраортодоксальной общины и арабского населения, среди менее сознательных групп, у которых меньше доступа к информации.

Я думаю, в этом деле будет разбираться полиция. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сказал, что это невозможно в техническом плане. Я никого не обвиняю, я не хочу сказать, было или не было, я врач, но на сайте Pfizer написано, что при температуре +2…+8 градусов вакцина сохраняется до 5 суток.

Если теоретически из любой страны сесть на чартер, лететь 3 часа, то еще спокойно можно прививать людей в течение 5 дней. Можно ли было теоретически это сделать в Израиле? Конечно, теоретически можно. Сколько человек привито в Израиле? 1 млн 750 тысяч. Одна баночка – на 5 человек, то есть 350 тысяч баночек размером с часовой циферблат. 10 баночек – это маленькая коробочка.

Тесты в данной ситуации не покажут, привит человек или нет. Во-первых, даже после первой прививки антитела есть у 60%, считайте 50/50. Во-вторых, существуют спецтесты, которыми можно проверить антитела только через несколько месяцев.

Надо не забывать, что есть человеческий фактор, и в теории это возможно. Было ли это сделано на практике – пусть разбираются правоохранители.

Портрет человека, для которого коронавирус наиболее опасен – это мужчина, полный, пожилой, с болезнями сердца, с гипертонией и сахарным диабетом. Смертность среди этой группы риска выше в 2-4 раза, в зависимости от риск-факторов.

Коронавирус – это поражение всех систем и органов. В частности, это поражение нервной системы, в том числе клеток мозга. Болезни сердца – это фактор риска, потому что резервы у человека с такими заболеваниями гораздо меньше, чем у здорового.

Та же терапия при COVID-19 связана с определенными лекарствами, которые могут давать осложнения на больные органы. Поэтому к людям с риск-факторами всю терапию нужно применять гораздо тоньше.

Например, если человеку 80 лет, я не буду давать ему те же лекарства, которые я могу назначить своему сверстнику. Ему надо все давать на кончике иглы. Потому что любой своей дозой ты можешь отправить человека на тот свет.

Я думаю, что как таковой медицинской необходимости в этом нет, но есть еще такая вещь, как гражданская сознательность. Пока не все привиты, пока мы не знаем, сколько будет держаться иммунитет, чтобы не было разделения закона, надо носить маску.

Я сам ношу маски много лет, как и многие врачи – разные маски, с разными характеристиками. И могу сказать, что вреда от них нет. Маски носят и онкологические больные, и дети, и никаких проблем. А польза от них есть, потому что коронавирус имеет воздушно-капельный путь передачи.

Поэтому носите маски не для себя, а для своих родственников, чтобы их уберечь.

Через полгода после начала вакцинации мы увидим, сколько реально будет действовать иммунитет. Например, в Израиле такими темпами к марту все будут вакцинированы. Мы увидим, уйдет ли коронавирус, или мы будем жить с ним всегда.

В каком-то смысле Израиль – подопытный кролик. Ничего страшного в этом нет, все лекарства рано или поздно испытываются на людях. Поначалу я тоже скептически относился к этому, потому что не верил, что за такое короткое время можно изобрести вакцину. Но когда изучил или, так сказать, обновил свои знания в биологии, микробиологии, биохимии и других предметах, изучил некоторые книги более глубоко, изучил структуру данной вакцины, ее механизм действия, проведенные исследования, – все у меня стало на свои места.

Со временем подойдут и определенные лекарственные средства, которые пройдут испытания на безопасность и будут помогать при COVID-19, при цитокиновом шторме и так далее. Но в большей мере это будут не лекарства от коронавируса, а от последствий, которые он вызывает.

У вас нет доверия к правительству, медикам… Скажут, проплаченный врач – продажный. Люди везде ищут подвох, я бы даже сказал, что по себе судят. Я отвечу на это тоже. Мне лично финансово не выгодна вакцинация, так как я являюсь главным по клиническому исследованию препаратов от цитокинового шторма и постковида в компании "Libipharm" и "Фармасет". Но я скажу: близкого человека у смерти ни за какие деньги не выкупишь. Так что будьте добрее, как сказал Янош Корчак, не все люди подонки…