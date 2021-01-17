Степанов сообщил, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в середине февраля.

Об этом 17 января в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус по итогам встречи с парламентариями. По его словам, ожидается получение 910 доз по инициативе COVAХ, 210 из которых будут производства компании Pfizer.

Герус пояснил, что на первом этапе прививки получат 367 тысяч украинцев – медики, пожилые люди в специализированных учреждениях, военные в зоне ООС.

Второй этап должен начаться в конце марта. Тогда вакцину получат 2,5 млн граждан.

"Сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями о поставках вакцины в Украину", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация уже проходит в 46 страна мира.

Большинство государств – 38 – с высоким уровнем дохода.

В ВОЗ отметили, что в феврале страны с низким уровнем дохода должны получить вакцину по механизму COVAX.