Хроника коронавируса в мире 1 мая: страны отгородились от Индии, туристов отправляют на карантин
Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты, а в Индии разгорелся с невероятной силой, несмотря на вакцинацию. Количество заражений выросло до 152 млн, ведь за сутки болезнь поразила еще почти 872 тыс. человек, рекордные 402 тис. из которых – это жители именно этой азиатской страны.
Осознав угрозу вспышки COVID-19, многие государства, в том числе и наше, фактически закрыли границы для людей, прибывающих из Индии. Из нее туристов с положительным тестом тоже не выпускают. Однако некоторые правительства уже отправили на субконтинент вакцины и средства защиты для сдерживания распространения вируса.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине официально подтверждено 2 069 537 заражений, из которых 44 085 – это летальные случаи и 1 655 525 – выздоровления, поэтому активными больными остаются почти 370 тыс. граждан.
В мире, кроме Индии, больше всего новых больных прибавилось в Бразилии – 73 тыс., США – 59,9 тыс. и Турции – 31 тыс. Количество всех смертей превысило 3,1 млн. От начала пандемии 129,2 млн человек вылечились.
Ранее в ВОЗ предупредили Европу о "сильном шторме" и повторении "индийского сценария" в случае отмены карантина.
В Украине в период майских праздников и Пасхи полиция совместно с военизированной охраной будут проводить "рейды" на рейсах "Укрзалізниці". А именно будут проверять то, как пассажиры носят маски.
С 4-мая США ограничивают поездки из Индии из-за вспышки коронавируса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Всемирная организация здравоохранения внесла в список вакцину от COVID-19 Moderna для экстренного использования, сообщило Reuters. Препарат стал пятым, получившим статус, предназначенный для ускорения утверждения прививок странами. Это позволит распределить его дозы также по системе COVAX.
Украинский эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что в Индии распространяются не только штаммы COVID-19 с двойной и тройной мутацией, а очень много вариантов вируса одновременно, что и спровоцировало резкий всплеск заболеваемости.
По данным на утро 1 мая, одну прививку от коронавируса получили почти 588,6 млн жителей планеты, а обе – 262 млн.
Украина среди стран мира заняла 11 место по количеству новых заражений COVID-19 за сутки 30 апреля, а среди стран Европы – 4-ю позицию.