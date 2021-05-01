Хроника коронавируса в мире 1 мая: страны отгородились от Индии, туристов отправляют на карантин

Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты, а в Индии разгорелся с невероятной силой, несмотря на вакцинацию. Количество заражений выросло до 152 млн, ведь за сутки болезнь поразила еще почти 872 тыс. человек, рекордные 402 тис. из которых – это жители именно этой азиатской страны.

Осознав угрозу вспышки COVID-19, многие государства, в том числе и наше, фактически закрыли границы для людей, прибывающих из Индии. Из нее туристов с положительным тестом тоже не выпускают. Однако некоторые правительства уже отправили на субконтинент вакцины и средства защиты для сдерживания распространения вируса.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине официально подтверждено 2 069 537 заражений, из которых 44 085 – это летальные случаи и 1 655 525 – выздоровления, поэтому активными больными остаются почти 370 тыс. граждан.

В мире, кроме Индии, больше всего новых больных прибавилось в Бразилии – 73 тыс., США – 59,9 тыс. и Турции – 31 тыс. Количество всех смертей превысило 3,1 млн . От начала пандемии 129,2 млн человек вылечились.

Ранее в ВОЗ предупредили Европу о "сильном шторме" и повторении "индийского сценария" в случае отмены карантина.

В Украине в период майских праздников и Пасхи полиция совместно с военизированной охраной будут проводить "рейды" на рейсах "Укрзалізниці". А именно будут проверять то, как пассажиры носят маски.