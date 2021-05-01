Хроника коронавируса в мире 1 мая: страны отгородились от Индии, туристов отправляют на карантин

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Коронавирус в Украине и мире сегодня

Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты, а в Индии разгорелся с невероятной силой, несмотря на вакцинацию. Количество заражений выросло до 152 млн, ведь за сутки болезнь поразила еще почти 872 тыс. человек, рекордные 402 тис. из которых – это жители именно этой азиатской страны.

Осознав угрозу вспышки COVID-19, многие государства, в том числе и наше, фактически закрыли границы для людей, прибывающих из Индии. Из нее туристов с положительным тестом тоже не выпускают. Однако некоторые правительства уже отправили на субконтинент вакцины и средства защиты для сдерживания распространения вируса.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине официально подтверждено 2 069 537 заражений, из которых 44 085 – это летальные случаи и 1 655 525 – выздоровления, поэтому активными больными остаются почти 370 тыс. граждан.

  • В мире, кроме Индии, больше всего новых больных прибавилось в Бразилии – 73 тыс., США – 59,9 тыс. и Турции – 31 тыс. Количество всех смертей превысило 3,1 млн. От начала пандемии 129,2 млн человек вылечились.

  • Ранее в ВОЗ предупредили Европу о "сильном шторме" и повторении "индийского сценария" в случае отмены карантина.

Главное за 1 мая:

  • С 4-мая США ограничивают поездки из Индии из-за вспышки коронавируса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

  • Всемирная организация здравоохранения внесла в список вакцину от COVID-19 Moderna для экстренного использования, сообщило Reuters. Препарат стал пятым, получившим статус, предназначенный для ускорения утверждения прививок странами. Это позволит распределить его дозы также по системе COVAX.

  • Украинский эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что в Индии распространяются не только штаммы COVID-19 с двойной и тройной мутацией, а очень много вариантов вируса одновременно, что и спровоцировало резкий всплеск заболеваемости.

  • По данным на утро 1 мая, одну прививку от коронавируса получили почти 588,6 млн жителей планеты, а обе – 262 млн.

  • Украина среди стран мира заняла 11 место по количеству новых заражений COVID-19 за сутки 30 апреля, а среди стран Европы – 4-ю позицию.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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