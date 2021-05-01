Врач-антивакцинатор умер от коронавируса

Кенийский врач Стивен Каранджа, который был последовательным противником COVID-вакцинации, скончался от коронавирусной инфекции в четверг, 29 апреля. За неделю до этого он был госпитализирован с осложнениями.

Ранее мужчина активно распространял заявления, что в прививке нет необходимости. Он утверждал, что это вызывает подозрения по продвижению вакцины. Об этом пишет издание BBC.

Как стало известно, Каранджа возглавлял Ассоциацию католических врачей Кении. Он выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина при лечении коронавируса, а также пытался доказать ненужность вакцинации.

На разных форумах Каранджа выступал за специфические, не признанные медиками методы лечения, в том числе паровые ингаляции и коктейль из лекарств, которые не были одобрены ВОЗ для лечения COVID-19.

Мужчина был активным борцом против прививок в целом. В 2019 он возглавил движение против вакцинации школьниц от рака шейки матки, заявив, что укол против вируса папилломы человека (ВПЧ) якобы не нужен, так как этот вирус поражает только тех, "чей образ жизни содержит безответственное сексуальное поведение".

В 2014 году его ассоциация выступила против правительственной компании по вакцинации женщин против столбняка, утверждая, что это якобы была стерилизация, хотя местные органы здравоохранения, ВОЗ и детское агентство ООН Unicef заверяли, что вакцина – безопасна.

Кроме того, врач был известным борцом против абортов.

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