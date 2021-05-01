Иммунолог спрогнозировал новый скачок заболеваемости COVID-19 в Украине

Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что после Пасхи и майских праздников в Украине следует ожидать увеличения числа больных коронавирусом. По его словам, рост заболеваемости будет не таким большим, как в марте.

Об этом врач рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". Как отметил мужчина, любые контакты, которые произойдут на пасхальные праздники, будут способствовать увеличению количества больных COVID-19.

"Я не думаю, что это будет значительный рост, и мы не можем говорить об уровне марта. Но в течение недели после Пасхи будут еще гробки, люди будут посещать могилы родственников. Можно ожидать роста заболеваемости в течение 1-1,5 недели", – сообщил Лапий.

Кроме того, врач заявил, что не стоит сильно надеяться на "естественный майский карантин", так как "многие люди уедут на дачу, в гости, будут ждать родственников, друзей".

"Так или иначе они поедут на могилы, и контакты все равно будут, даже если говорить непосредственно о Пасхе", – добавил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скопление верующих в храмах в предпасхальные дни и на Пасху могут привести к вспышке новой волны пандемии COVID-19 в Украине.