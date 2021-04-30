Украина запретила въезд из Индии

Украина с 00:00 2 мая запретила въезд из Индии из-за вспышки коронавируса в этой стране.

Запрет касается иностранцев и лиц без гражданства. Об этом 30 апреля на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", – уточнил он.

Ляшко отметил, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook, такое решение было принято Кабмином. Обязательная самоизоляция или обсервация предусмотрены также для работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Индии подтвердили еще более 379,4 тысячи случаев коронавируса, что стало рекордным для страны с начала пандемии.