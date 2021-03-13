Хроника коронавируса на 13 марта: Украина обошла РФ и Германию по количеству новых заражений

По состоянию на субботу, 13 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 119,6 млн человек. За минувший день выявили 488 414 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели почти 96,3 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 84 тысячи, США – 66,8 тысячи и Индии – 27,5 тысячи.

В Европе лидером по количеству новых заражений стала Италия – 26 824. Украина оказалась на 4-м месте (12 946 ), обойдя Германию (12 786) и Россию (9 794).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 438 468 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 27 915 человек, при этом 1 214 876 ее побороли.

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В нашей стране COVID-19 заразилось рекордное число детей и медиков.