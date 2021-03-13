Киев установил рекорд по количеству новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 12 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1 049 человек, что стало рекордом по ежедневному приросту с начала 2021 года.

В Киевской области зафиксировали 913 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего инфицировано уже 145 959 киевлян и 81 582 жителя области.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 377 человек (+14 за сутки), выздоровели 98 028 (+380 за сутки). Продолжают бороться с вирусом 45 430 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 13 марта, в Украине официально подтверждено 1 451 744 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 276 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 3 967 пациентов.