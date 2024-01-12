'Хотят превратить Красное море в кровавую баню': Эрдоган назвал удары США и Британии по объектам хуситов не соответствующими угрозе

В пятницу, 12 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление относительно нанесенных ночью США и Британии ударов по объектам хуситов на территории Йемена в ответ на атаки боевиков на гражданские суда в Красном море. Уничтожение мест хранения и запуска баллистических, крылатых ракет и ударных дронов, а также береговых РЛС и средств воздушного наблюдения в Йемене Эрдоган назвал "непропорциональным угрозе".

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Он также обвинил США, Британию и их союзников в якобы имеющемся у них стремлении "превратить Красное море в кровавую баню". Заявление президента Турции цитирует Нurriyet.

По мнению Эрдогана, удары США, Британии и союзников в ночь на 12 января по военным объектам хуситов в ответ на десятки нападений последних на гражданские суда в Красном море являются "непропорциональным применением силы".

"Во-первых, нет пропорциональных действий, все, что делается, является непропорциональным применением силы. Сейчас США так же делают в Израиле и Палестине. Великобритания уже сделала шаги в этом процессе вместе с США и продолжает это делать. Они стремятся превратить Красное море в кровавую баню", – уже не в первый раз выступил Эрдоган с обвинениями в адрес партнеров Турции по НАТО.

Он также заявил о том, что Турция якобы получает "новости по разным каналам" о том, что хуситы ведут "успешную оборону и дают успешные ответы как США, так и Британии".

Напомним, в ночь на 12 января США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене в ответ на десятки атак боевиков на гражданские торговые суда в Красном море. Взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сане, Сааде: под ударами американцев и британцев, которых поддержали Нидерланды, Канада, Бахрейн и Австралия, оказались места хранения и запуска ракет и дронов-камикадзе, а также прибрежные РЛС и средства воздушного наблюдения боевиков.

Хуситы уверяют, что стали жертвами "жестокой агрессии": они утверждают, что в общей сложности было нанесено 73 удара, которые якобы убили пятерых и ранили еще шесть боевиков. Они также заявили, что не прекратят атак в Красном море и что ни один удар не останется без ответа, который "будет более разрушительным, чем ожидают американцы".

Удары, направленные на защиту судоходства от йеменских хуситов, поддержали упомянутые страны, а также Дания, Германия, Новая Зеландия, Южная Корея, назвавшие действия Вашингтона и Лондона "законной самообороной".

На защиту хуситов стали их союзники Иран, ХАМАС, Хезболла, а также Россия. Последняя, озаботившись "агрессией", потребовала созыва Совета безопасности ООН.