'Хотим мира': у Орбана неодобрительно высказались об операции ВСУ на Курщине

Правительство Венгрии относительно войны в Украине вновь заявило, что "стремится к прекращению огня и миру". Но Украина, очевидно, не хочет, потому что не только защищается, но и контратакует.

Видео дня

Такое заявление сделал спикер аппарата премьера Венгрии Гергей Гуляш, отвечая на вопросы журналистов по поводу операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Он также напомнил о призыве премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу "необходимости переговоров".

"Венгерское правительство продолжает быть сторонником мира и переговоров... Но Украина не только защищается, но и атакует. Мы хотим прекращения огня и мира", – ответил Гуляш на соответствующий вопрос журналистов.

Также спикер аппарата премьера Венгрии заявил, что "несмотря на украинское вторжение в Россию", ни Украина, ни Россия "не должны забывать, что именно они отвечают за энергетическую безопасность Европы".

Чиновник никак не объяснил, почему Украина и РФ "отвечают за энергетическую безопасность Европы". Возможно, он имел в виду, что на части Курской области РФ, контролируемой ныне Вооруженными силами Украины, находится транзитный газовый хаб в Европу.

Спикер аппарата премьера Венгрии Гергей Гуляш является лидером парламентской фракции партии Орбана "Фидес". Именно он в январе 2023 официально заявил, что Венгрия отказывается помогать Украине любым способом. В частности, Венгрия отказалась разрешить транзит танков Leopard в Украину, поскольку это "может подвергать опасности этнических венгров, проживающих в Закарпатской области".

Как сообщал OBOZ.UA, официально Будапешт уже прекратил свою "миротворческую миссию" по войне в Украине (хотя некоторые европейские дипломаты сомневаются в правдивости этого заявления).

Напомним, что июль – месяц, с которого Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС – Орбан начал с серии провокативных встреч. Сначала он посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, которого во время встречи убеждал в необходимости прекращения огня.

Сразу после этого премьер Венгрии отправился в Москву для встречи с Путиным. Оттуда он улетел в Пекин "говорить о мире" с Си Цзиньпином.

Перед этим Орбан в письме лидерам ЕС заявил о росте шансов на начало мирных переговоров, также предлагал возобновить дипломатические отношения с РФ.

Лишь после поездок в Киев и Москву венгерский политик, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.

В свою очередь, в Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что к Путину он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!