'Хезболла' попала ракетой в штаб-квартиру Миротворческих сил ООН в Ливане: подробности инцидента. Фото

Миротворческие силы ООН на юге Ливана утверждают, что их штаб-квартира в Накуре была атакована ракетой. В результате попадания ракеты загорелась автомобильная мастерская. И хотя ни один миротворец ООН "серьезно не пострадал", некоторые из них "получили легкие ранения".

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Как утверждают Миротворческие силы ООН, атака была проведена с севера, предположительно боевиками "Хезболлы", "или связанной с ней группы". В организации заверили, что начали расследование "обстоятельств сегодняшнего ракетного обстрела".

Одновременно Миротворческие силы ООН официально "напомнили "Хезболле" и всем сторонам об их обязательствах по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН".

"Любое умышленное нападение на них является серьезным нарушением международного гуманитарного права и резолюции №1701", – отметили Миротворческие силы ООН.

К сожалению, в ООН не напомнили, что это за резолюцию и сколько раз она нарушалась. Она была подписана Совбезом ООН еще в 2006 году. И хотя официальный Ливан одобрил эту резолюцию (а с ним и тогда еще живой лидер "Хезболлы" Хасан Насралла), даже в ООН признают, что "резолюция так и не была исполнена в полном объеме".

Правительство Ливана утверждает, что Израиль нарушал резолюцию более 7000 раз (данные на август текущего года); в ответ Израиль заметил, что "Хезболла" и другие вооруженные группировки на юге Ливана "вообще никогда не разоружались" и также "регулярно нарушают резолюцию".

В последний раз миротворческие силы ООН обвиняли израильских военных в ударах, где прямо или косвенно пострадали миротворцы. В свою очередь, Израиль напомнил о своем призыве вывести миротворцев из зон боевых действий до завершения наземной военной кампании против "Хезболлы".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль также фактически запретил Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ работать на территории страны. Дело в том, что выяснилось: более 10% сотрудников БАПОР в секторе Газа связаны с террористами, а образовательные учреждения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

Ранее ЦАХАЛ призвал ливанское гражданское население более двух десятков деревень и городов на юге Ливана немедленно эвакуироваться. Им советуют направляться к северу от реки Авали.

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