Парламент Израиля одобрил законопроект, который фактически запрещает Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) работать на территории Израиля. Такое решение было принято после заявлений о том, что более 10% сотрудников БАПОР в секторе Газа связаны с террористами и что образовательные учреждения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

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В США выразили обеспокоенность по поводу законопроектов, заявив, что "принятие таких ограничений разрушит гуманитарную помощь в секторе Газа", а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принятие законопроектов станет "катастрофой". Об этом сообщает The Times of Israel.

В начале 2024 года Армия обороны Израиля раскрыла существование подземного центра обработки данных ХАМАС прямо под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Также израильские войска неоднократно наносили удары по командным центрам ХАМАС и боевикам, скрывающимся в школах БАПОР.

Израильский парламент принял сразу два законопроекта, связанных с ограничением функционирования ООН в стране. Первый документ касается полного запрета деятельности БАПОР на территории Израиля. Второй законопроект запрещает государственным органам иметь какие-либо контакты с БАПОР.

Генсек ООН Гутерриш пожаловался, что принятие законопроектов станет "катастрофой", а вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель предупредил, что это "будет иметь катастрофические последствия". В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также выразили обеспокоенность по поводу законопроектов, заявив, что "принятие таких ограничений разрушит гуманитарную помощь в секторе Газа".

Израиль уже давно находится в напряженных отношениях с БАПОР, которое, по его мнению, увековечивает кризис палестинских беженцев, позволяя передавать статус из поколения в поколение. Разочарование в отношении БАПОР в Иерусалиме усилилось за последнее десятилетие, поскольку Израиль обнаружил, что правящая в Газе террористическая группировка ХАМАС внедрена в структуру агентства. Этот гнев достиг пика после нападения ХАМАС 7 октября 2023, в котором, как выяснилось, участвовало несколько сотрудников БАПОР. Именно на этом фоне двум законопроектам удалось быстро пройти через Кнессет при поддержке как коалиционных, так и оппозиционных законодателей.

Напомним, визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в России вызвал волну негодования среди политиков и дипломатов на Западе. Особенно их поразил тот факт, что на украинский Саммит мира генсек ООН не приехал, но присоединился к мероприятию российского диктатора и преступника.

После этого Гутерреш предпринял нелепую попытку оправдаться за поездку на саммит БРИКС в российской Казани. Также он дал свое объяснение по поводу встречи с военным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

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