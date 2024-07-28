Белый дом назвал 'ужасным' удар по Голанским высотам: там погибли дети и подростки

Администрация президента США осудила ракетный удар по друзской деревне на севере Израиля (местность Голанские высоты), назвав его "ужасным". В результате обстрела погибли 12 человек, включая детей, находившиеся на футбольном поле.

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Об этом сообщает Reuters. Напомним, что израильские власти обвинили в нападении ливанскую вооруженную группировку "Хезболла".

"Наша поддержка безопасности Израиля является железной и непоколебимой против всех поддерживаемых Ираном террористических групп, включая ливанскую "Хезболлу", – заявил в ответ представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее же в США выразили обеспокоенность тем, что этот удар по Голанским высотам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

"Случившееся сегодня может стать триггером, из-за которого мы волновались и которого пытались избежать в течение 10 месяцев", – процитировало неназванного американского чиновника издание Axios.

Напомним: 27 июля боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозное сообщество друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще 32 получили ранения.

Спикер Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари идентифицировал ракету, попавшую в футбольное поле, где играли дети, как Falaq-1 иранского производства. Она несла боеголовку, содержащую более 50 килограммов взрывчатки. Предполагают, что ракета была запущена из района к северу от ливанского села Чебаа.

В ЦАХАЛ также заявили, что за нападением стоит террористическая организация "Хезболла". Тель-Авив пообещал отреагировать на ее действия, хотя поддерживаемая Ираном группировка отрицает какую-либо ответственность за этот удар.

По данным издания The Times of Israel, нападение произошло после того, как израильская армия днем в субботу ударила по ячейке боевиков "Хезболлы" на складе оружия в Кафр-Кила на юге Ливана. Позже ливанская группировка подтвердила смерть четырех своих элитных боевиков в результате удара ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The New York Times со ссылкой на слова представителей службы безопасности Израиля писало, что военное руководство страны хотело бы пойти на прекращение огня из ХАМАС в секторе Газы, если ЦАХАЛ начнет операцию против "Хезболлы" в Ливане. Израильтяне также пришли к выводу, что перемирие было бы самым быстрым способом освободить заложников.

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