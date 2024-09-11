Что Трамп и Харрис сказали о войне в Украине, Путине и Зеленском: главные тезисы

В ночь на 11 сентября в США состоялись первые публичные дебаты между кандидатами в президенты страны – республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Не прошли они и без упоминаний об Украине и российском вторжении.

Видео дня

В эфире американского телеканала АВС Трамп и Гаррис поделились своими позициями по поводу российско-украинской войны. OBOZ.UA собрал главные тезисы из заявлений обоих кандидатов по поводу российской агрессии, завершения войны, а также российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Что сказал Дональд Трамп о российско-украинской войне

Своего любимого "конька" в виде утверждения, что при нем Россия не начала бы полномасштабного вторжения в Украину, Трамп попытался "оседлать" еще во время обсуждения войны Израиля и ХАМАС.

"Если бы я был президентом, это никогда бы не началось. Будь я президентом, Россия бы никогда, никогда – я очень хорошо знаю Путина. Он бы никогда (не начал полномасштабное вторжение. – Ред.). И не было такой угрозы, к кстати, в течение четырех лет (президентства Трампа. – Ред.)", – сказал он.

И, уверен Трамп, то, что он покинул Белый дом, и привело к трагедии.

"Зашли в Украину и убили миллионы людей, если подытожить. Ситуация значительно хуже, чем люди себе представляют, что там происходит... Я добьюсь окончания войны с Украиной и Россией. Если меня выберут, я сделаю это еще до того, как стану президентом", – повторил уже неоднократно сказанное ранее Трамп.

В то же время он напомнил недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина, который сказал, что Кремль поддерживает Харрис в борьбе за пост президента США, а также выдал, что надеется, что она "будет более лояльной" к РФ, чем Трамп.

"Путин поддержал ее на прошлой неделе. Сказал, что надеется, что она выиграет. И я думаю, что он это имел в виду. Потому что то, что ему сошло с рук – совершенно невероятно. Со мной этого бы не произошло. Лидеры других стран считают их (действующую президентскую администрацию США. – Ред.) слабыми и некомпетентными. И они такими и являются. Они крайне некомпетентны", – заявил Трамп.

Однако когда у экс-президента США, который так любит кичиться своим авторитетом и отстаиванием нерушимости мирового порядка, спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией, он ответил общими фразами.

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, которые отнимаются зря. Миллионы людей убивают. Миллионы. Это гораздо хуже, чем те цифры, которые вы получаете, фальшивые цифры", – сказал Трамп в ответ на прямой вопрос.

Также Трамп заявил, что Европа больше заинтересована в том, чтобы в Украине воцарился мир, поэтому именно она должна взять на себя основную тяжесть помощи Украине.

Свои заявления о способности закончить войну России против Украины Трамп объяснил личным знакомством с Путиным и Зеленским и тем, что они его уважают, а Байдена якобы нет.

"Я хочу урегулировать войну. Я очень хорошо знаю Зеленского и очень хорошо знаю Путина. У меня хорошие отношения. И они уважают вашего президента, ладно, они меня уважают. Они не уважают Байдена. Как бы ты его уважал? Почему? По какой причине? Он даже не звонил за два года Путину Ни с кем не разговаривал. Они даже не пытаются прекратить это. Я решу это еще до того, как стану президентом. Если я выиграю, когда я стану избранным президентом, я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их вместе", – поделился "планом" Трамп.

Он неоднократно повторил, что при его президентстве "такой войны не было бы", и что Путин начал готовиться к вторжению и стягивать войска к границам с приходом Байдена, потому что у Байдена "не было представления, как это остановить". К тому же, по мнению Трампа, администрация Байдена вывела войска США из Афганистана "худшим образом" и "в самый неудобный момент в истории нашей страны", поэтому Москва начала вторжение в Украину, потому что "увидела, какие некомпетентные она (Харрис. – Ред.). ) и ее начальник".

"А теперь миллионы людей мертвы, и ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне... Мы играем в Третью мировую войну. И у нас есть президент, о котором мы даже не знаем, есть ли он. Где наш президент? Мы даже не знаем, президент ли он", – заявил Трамп.

Эта многословная тирада не смогла сбить с толку ведущего дебатов, поэтому тот еще раз спросил, считает ли Трамп, что победа Украины в войне с Россией – в интересах США. И снова не получил однозначного ответа.

"Я считаю, что в интересах США закончить эту войну и просто завершить ее. Заключить соглашение. Потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней", – ответил экс-президент США на прямой вопрос.

Отвечая же на упрек Харрис относительно того, что при президенте Трампе Путин бы захватил всю Украину и "сидел бы в Киеве", кандидат-республиканец снова повторил, что российский диктатор не решился бы на нападение, а теперь, мол, из-за нынешней власти США может начаться ядерная война.

"Сидел бы Путин в Москве, и он бы не потерял 300 тысячмужчин и женщин. Но он бы сидел в Москве.... Он бы сидел в Москве гораздо счастливее, чем сейчас. Но в конце концов, знаете, у него есть то , чего нет у других людей. У него ядерное оружие. Они никогда об этом не говорят. У него ядерное оружие. Об этом никто никогда не думает. И в конце концов, возможно, он им и воспользуется. Возможно, он просто угрожал. Но у него это есть. То, о чем мы даже не любим говорить. Никто не любит об этом говорить. Но чтобы вы поняли, они послали ее (Харрис. – Ред.) на мирные переговоры еще до начала этой войны. Через три дня он вошел и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым. Они говорили неправильные вещи. Эта война не должна была начинаться. Она была эмиссаром. Направили ее на переговоры с Зеленским и Путиным. И она это сделала, и война началась через три дня", – отметил Трамп.

Оппонентку он считает "ужасней, чем Байден", а самого действующего главу государства – "худшим президентом в истории США"

Что говорила о войне России против Украины Камала Харрис

Кандидат от Демократической партии во время своих реплик обвинила Трампа в попытках "разделить и отвлечь от реальности", которая заключается в его слабости и хронических ошибках в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

"Известно, что он увлекается диктаторами, сам хочет стать диктатором в первый день после избрания. Известно, что он говорил о Путине, что тот может делать все, что угодно, и идти в Украину. Известно, когда он сказал, что когда Россия вошла в Украине, это было гениально. Известно, что он обменивался "любовными письмами" с Ким Чен Ыном. И совершенно хорошо известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы снова стали президентом, потому что они могут манипулировать вами лестью и услугами. И потому так много военных руководителей, с которыми вы работали, говорили мне, что вы – это позор. Вот почему мы понимаем, что нам нужен президент, который не слаб и не ошибается в вопросах национальной безопасности, включая вопрос важности поддержки и уважения к нашей армии", – отметила Харрис.

Также вице-президент США раскритиковала "мирный план" Трампа и его обещания закончить войну за 24 часа. Это окончание, по ее словам, будет состоять в том, что Трамп просто откажется от поддержки Украины.

Харрис также ответила на упреки экс-президента по поводу того, что после ее поездок в Киев Путин начал полномасштабную войну.

"Давайте разберемся, что здесь произошло. Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась, пыталась силой изменить территориальные границы, чтобы нарушить одно из важнейших международных правил и норм – важность суверенитета и территориальной целостности. И я встречалась с президентом Зеленским. Я поделилась с ним данными американской разведки о том, как он мог защититься", – подчеркнула Харрис.

Также она добавила, что именно США стали "локомотивом" в объединении демократического мира вокруг поддержки Украины.

"Благодаря работе, которую проделали я и другие, мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее справедливой защите. И благодаря нашей поддержке, противовоздушной обороне, боеприпасам, артиллерии, джавелинам, танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина выстояла как независимая и свободная страна", – отметила Харрис.

А при президенте Трампе, по ее мнению, Украина уже оказалась бы в полной оккупации.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. И надо понять, что бы это означало. Потому что Путина интересует не только Украина. Поймите, почему европейские союзники и наши союзники по НАТО так благодарны, что вы больше не президент. Потому что мы понимаем важность крупнейшего военного альянса, который когда-либо знал мир, каким является НАТО. И что мы сделали, чтобы сохранить способность Зеленского и украинцев бороться за свою Независимость. И почему бы вам не сказать 800 тысячам польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы отказались бы от защиты Польши ради благосклонности и того, что, по вашему мнению, является дружбой с тем, кто известен как диктатор, который съел бы вас на обед", – отметила Харрис, обращаясь к оппоненту.

Она подчеркнула, что США является мировым лидером, взявшим на себя ответственность не только соблюдать международные правила и нормы, но и следить за тем, чтобы их соблюдали все другие государства мира.

"Реальность такова, что Америка всегда должна быть лидером, соблюдающим международные правила и нормы. Как лидер, демонстрирующий силу, понимая, что альянсы, которые мы имеем по всему миру, зависят от нашей способности заботиться о наших друзьях и не отдавать преимущество нашим врагам. А вы восхищаетесь силой вместо того, чтобы заботиться о демократии. Очень многое сейчас поставлено на карту. Президент Соединенных Штатов является главнокомандующим. И американский народ имеет право полагаться на президента, который понимает важность роли и ответственности Америки в обеспечении стабильности и обеспечении того, чтобы мы отстаивали свои принципы, а не продавали их, чтобы потешить свое самолюбие лестью", – подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что во время дебатов расхвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его "самым уважаемым человеком, "умным" и "сильным" политиком. Все эти эпитеты в адрес Орбана Трамп направил из-за того, что тот публично восхваляет самого экс-президента США и говорит, что его боялись Китай, Россия и КНДР, и что мировой порядок держался только на нем

OBOZ.UA собрал все ключевые заявления Трампа и Харрис, сделанные ими в ходе дебатов, здесь.