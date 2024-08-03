Харрис отказалась от дебатов на условиях Трампа: настаивает на первоначальном формате

Кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отказалась от дебатов на условиях своего оппонента Дональда Трампа. Они должны были бы состояться 4 сентября на Fox News – телеканале, который поддерживает кандидата-республиканца.

Видео дня

Однако Харрис и ее команда настаивают на первоначальном формате: дата проведения – 10 сентября, а площадка – ABC News. Об этом пишет CBS News.

У Харрис заявили, что Трамп "испуганно убегает" и надеется, что Fox News спасет его от дебатов на ABC News, на которые он уже согласился.

"Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, на которые он уже пообещал прийти 10 сентября. Вице-президент будет там так или иначе, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в прайм-тайм", – заявил Майкл Тайлер, директор по связям с общественностью кампании Харрис.

Он сказал, что команда Харрис открыта для обсуждения дальнейших дебатов, но только после того, как состоятся дебаты, на которые и демократы, и республиканцы уже согласились.

"У господина "Anytime, anywhere, anyplace" не должно возникнуть никаких проблем, если только он не слишком напуган, чтобы появиться 10 числа", – добавил Тайлер.

Напомним, что ранее Дональд Трамп неожиданно отказался от дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Он объяснил это тем, что якобы лидирует в опросах, в ходе которых граждан спрашивают, кого из политиков они готовы поддержать на выборах.

Однако впоследствии политик заявил, что согласился с предложением Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября. Трамп отметил, что формат дебатов будет похож на те, которые у него были с Джо Байденом.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа стало известно, что Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США. Ее выдвижение состоялось с помощью виртуального голосования – по состоянию на пятницу она набрала необходимое количество голосов делегатов.

Политик отметила, что Соединенные Штаты оказались перед выбором между будущим и прошлым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!