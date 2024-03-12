ХАМАС согласился на предложенный США план перемирия – СМИ

Во вторник, 12 марта, высокопоставленный представитель террористов ХАМАС заявил, что они согласились на "измененную версию" предложения Соединенных Штатов Америки по прекращению огня в секторе Газа. Речь идет, в частности, об освобождении заложников, удерживаемых боевиками.

Об этом сообщает Al Arabiya, ссылаясь на осведомленный источник. Ожидается, что в ближайшие дни представители ХАМАС отправятся в столицу Египта Каира, чтобы обсудить последние детали и реализацию соглашения.

"Международное предложение будет включать освобождение задержанных, в том числе детей, женщин и пожилых людей", – отметил источник.

Также в соглашении предусмотрено постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из сектора Газа.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился с министром военного кабинета Израиля Бенни Ганцом. Стороны обсудили возможности прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявлял, что вопрос о том, будет ли новая пауза в боевых действиях в секторе Газа, находится в руках ХАМАС. Но вместе с тем Израиль должен разрешить поступление большего количества гуманитарной помощи на охваченную войной территорию для помощи голодающим палестинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах на южной границе сектора Газа будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

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