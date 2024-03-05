Блинкен и Ганц обсудили возможное перемирие в секторе Газа: о чем договорились

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился с министром военного кабинета Израиля Бенни Ганцем. Стороны обсудили возможность прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников ХАМАС.

Блинкен и Ганц встретились в Вашингтоне, о чем рассказывают американские СМИ. Отдельно на встрече обсуждались вопросы увеличения гуммпомощи палестинским жителям. Как сообщается, встреча состоялась по просьбе Ганца, вопреки позиции премьера Беньямина Нетаньяху.

Напомним, что ранее в правительстве США сделали заявление о расширении израильских поселений на территориях Иордана. Их признали противоречащими нормам международного права. Очевидно, именно поэтому Нетаньяху избегал диалога с Госдепом.

Госсекретарь Блинкен и министр Ганц обсудили усилия по достижению соглашения о шестинедельном прекращении огня, которое должно обеспечить освобождение всех заложников. Однако, по словам представителей Госдепа, возможность прекращения огня в первую очередь зависит от террористов ХАМАС. В настоящее время переговоры о временном перемирии и освобождении заложников продолжаются.

Также Блинкен добавил, что США продолжают поддерживать Израиль в конфликте с террористами.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль уже принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.

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