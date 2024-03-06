Новое прекращение огня в секторе Газа зависит от ХАМАС, – Байден

Вопрос о том, будет ли новая пауза в боевых действиях в секторе Газа сейчас находится в руках ХАМАС. Но вместе с тем Израиль должен разрешить поступление большего количества гуманитарной помощи на охваченную войной территорию для помощи голодающим палестинцам.

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Его слова цитирует "Голос Америки"

"Нам нужно прекращение огня", – сказал Байден журналистам, отвечая на вопросы у президентской резиденции Кэмп Дэвид под Вашингтоном.

Байден предупредил о росте опасности, если Израиль и ХАМАС не достигнут перемирия в Газе до начала священного для мусульман месяца Рамадана, который наступит на следующей неделе.

"Если мы попадем в обстоятельства, когда это будет продолжаться в течение Рамадана, Израиль и Иерусалим... могут быть очень опасными", - сказал Байден.

В то же время и госсекретарь Энтони Блинкен призвал Израиль максимально использовать "все возможные средства", чтобы в сектор Газа поступило больше гуманитарной помощи, заявив, что текущая ситуация для десятков тысяч перемещенных палестинцев неприемлема и нежизнеспособна.

"Израиль должен максимально использовать все возможные средства, все возможные методы предоставления помощи нуждающимся людям", - сказал Блинкен перед встречей с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани в Государственном департаменте.

Блинкен повторил призыв администрации Байдена к Израилю открыть для доставки гумдопомощи новые пункты пропуска, чему Израиль сопротивляется.

"Нужна дополнительная помощь, а это требует больше переходов. И когда эта помощь поступает, нужно убедиться, что она может добраться до людей, которые в ней нуждаются. Следовательно, мы будем продолжать настаивать на этом каждый день, потому что ситуация просто неприемлема", – сказал Блинкен.

Издание отметило, что над осажденным Сектором Газа сейчас нависает голод, поскольку поставка помощи, которая уже и так резко уменьшилась с начала военных действий в октябре прошлого года, еще больше сократилась за последний месяц.

Напомним, что в США больше тех граждан, которые считают, что действия Израиля в секторе Газа зашли слишком далеко – таких 40%, а убежденных, что реакция Израиля была адекватной – 25%.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно ХАМАС сорвал переговоры, отказавшись предоставить Израилю список живых заложников. Израильская делегация в свою очередь отменила поездку в Каир на переговоры по прекращению огня на шесть недель.

В Израиле заявили, что ЦАХАЛ не закончит свою наземную операцию в секторе Газа, пока террористы ХАМАС не будут полностью ликвидированы. Война не может быть остановлена, пока существует эта группировка, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

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