ХАМАС мог завершить войну 8 октября, сдавшись и освободив заложников – Блинкен в Тель-Авиве

Террористическая группировка ХАМАС, которая 7 октября 2023 года совершила массированную атаку на Израиль, могла бы положить войне конец уже на следующий день – 8 октября. Для этого боевикам нужно было сдаться и освободить захваченных гражданских.

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На это указал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который 9 января посетил израильский Тель-Авив. Политик возложил вину за страдания в этой войне на ХАМАС, передает The Times of Israel.

"Очень важно помнить, что у каждого есть выбор, в том числе и у ХАМАС", – подчеркнул госсек Соединенных Штатов Америки.

Террористы могли бы "положить этому конец 8 октября – если бы не прятались за мирными жителями". Они могли "сложить оружие, сдаться и освободить заложников".

"Никаких страданий не произошло бы, если бы ХАМАС не сделал то, что он сделал 7 октября, и если бы после этого он не принял другие решения", – заявил Блинкен.

"И опять же, это может закончиться завтра, если ХАМАС примет такие решения", – добавил он пресс-конференции в Тель-Авиве.

Во время выступления Блинкен подтвердил: Штаты будут поддерживать Израиль, "чтобы гарантировать", что события 7 октября 2023 года никогда не повторятся.

Как писал OBOZ.UA:

– В ЦАХАЛ сформировали команду из отставных военных, чтобы расследовать причины резни 7 октября и ответить на вопрос, как это стало возможным.

– По данным СМИ, руководитель одного из подразделений разведки ЦАХАЛ четырежды предупреждал о том, что террористы ХАМАС могут готовиться к нападению на Израиль. Он письменно и устно обращался ко всем высокопоставленным представителям военного и политического руководства государства с утверждением, что уверенность в том, что боевики не пойдут на конфронтацию, ошибочна.

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