Глава ЦАХАЛ Халеви сформировал команду из отставных военных: займутся расследованием причин резни 7 октября

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сформировал команду для расследования причин резни, которая произошла 7 октября 2023 года – в день нападения террористов ХАМАС. Эта группа состоит из отставных военнослужащих.

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Об этом сообщает The Times of Israel. "Бывший начальник штаба ЦАХАЛ Шауль Мофаз, бывший руководитель Управления военной разведки Аарон Зее-Фаркаш, бывший руководитель Южного командования Сами Тургеман и бывший начальник Управления операций Йоав Хар-Эвен войдут в состав следственной группы", – сказано в статье.

Отмечается, что это расследование необходимо для того, чтобы сделать оперативные выводы для военных, а не рассматривать политику политического руководства.

Команда, которую собрал Халеви, будет исследовать действия Армии обороны Израиля 7 октября и период, предшествовавший атаке ХАМАС.

По словам главы ЦАХАЛ, группа проведет "профессиональное расследование посредством внешнего наблюдения, чтобы изучить поведение армии во время войны, чтобы улучшить ее эффективность в будущем". Она не будет расследовать ни один аспект ответа Израиля на национально-политическом уровне, подчеркнул Герци Халев.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля 31 декабря заявила о начале вывода пяти бригад из зоны боевых действий в секторе Газа, поскольку военные все больше получают контроль на местах. В то же время там подчеркнули, что война с террористической группировкой ХАМАС, вероятнее всего, продолжится в течение 2024 года, и они готовы к длительным боям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для победы нужно больше времени, поэтому военная операция продлится еще много месяцев.

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