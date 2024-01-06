Руководитель разведки ЦАХАЛ четырежды предупреждал о вероятном наступлении ХАМАС в октябре 2023-го – СМИ

Руководитель одного из подразделений разведки ЦАХАЛ четырежды предупреждал о том, что террористы ХАМАС могут готовиться к нападению на Израиль. Он письменно и устно обращался ко всем высокопоставленным представителям военного и политического руководства государства с утверждением, что уверенность в том, что боевики не пойдут на конфронтацию, ошибочна.

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Такие предупреждения представитель разведки делал в конце сентября. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что незадолго до атаки 7 октября о том, что террористы ХАМАС вскоре могут совершить нападение на Израиль, предупреждал руководитель разведывательного подразделения, специализирующийся на проверке оценок и концепции ЦАХАЛ. Его называют подразделением "адвокатов дьявола".

Офицер за три недели, а именно 21 и 26 сентября, дважды письменно обращался ко всем руководящим кадрам в армии и правительстве, предостерегая, что убеждение, что боевики из сектора Газа якобы не заинтересованы в усилении конфронтации, ошибочно.

"За несколько недель до начала войны я пытался оспорить нашу фундаментальную базовую оценку, согласно которой ХАМАС был заинтересован в сохранении тишины в Секторе Газа", – процитировали письмо неназванного офицера от 3 декабря авторы публикации.

Разведчик добавил, что его письменные предупреждения "были широко распространены среди всех лиц, принимающих решения в военном и политическом эшелоне".

Дважды обратить внимание своего начальства на угрозу неизбежного нападения упомянутый представитель разведывательного подразделения ЦАХАЛ пытался и устно: 26 сентября в речи на ежегодной сессии по стратегической оценке разведывательного отдела, а также на следующий день, во время еженедельных дебатов перед председателем военной разведки.

Ключевым фактором, натолкнувшим офицера на мысль, что нападение неизбежно, было то, что Израиль постепенно налаживал отношения с Саудовской Аравией. Это в совокупности с рядом других событий, в конечном итоге угрожало власти боевиков ХАМАС в секторе Газа.

"Мое главное заявление заключалось в том, что ХАМАС в скором времени начнет конфронтацию с Израилем, потому что это выявило глубокие процессы, фундаментально изменяющие стратегическую ситуацию, особенно прогресс в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также признаки жизнеспособности и восстановления Палестинской власти", – объяснил он.

Прогнозы офицера, как показали дальнейшие события, полностью оправдались.

"Подразделение адвокатов дьявола является одним из механизмов в ЦАХАЛ, предназначенных для обеспечения неустанной переоценки и обжалования военных концепций, все из которых потерпели неудачу накануне 7 октября, когда армия неправильно восприняла или проигнорировала многочисленные источники информации, в том числе от солдат наблюдения за границей, указывали на то, что ХАМАС собирается атаковать", – резюмировали в The Times of Israel.

Напомним, ранее стало известно, что глава ЦАХАЛ Халеви сформировал команду из отставных военных: они будут расследовать причины резни 7 октября, чтобы дать военным оперативные ответы на вопрос, как это стало возможным.

По словам главы ЦАХАЛ, группа проведет "профессиональное расследование посредством внешнего наблюдения, чтобы изучить поведение армии во время войны, чтобы улучшить ее эффективность в будущем". Она не будет расследовать ни один аспект ответа Израиля на национально-политическом уровне, подчеркнул Герц Халеви.