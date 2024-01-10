"7 октября больше никогда не должно повториться": Блинкен в Тель-Авиве заявил о дальнейшей поддержке Штатами Израиля

США продолжают поддерживать Израиль, "чтобы гарантировать", что события 7 октября 2023 года – когда ХАМАС внезапно нанес по стране массированный удар – никогда не повторятся. Вашингтон также работает над тем, чтобы "проложить путь к прочному миру и безопасности в этом регионе".

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Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив. 9 января он выступил на пресс-конференции, начав ее с проведения параллелей между Израилем и палестинцами, ощущающими последствия войны, передает The Times of Israel.

Политик напомнил о семьях заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС, для которых каждая минута разлуки с близкими – как вечность. Также он сказал о сотнях тысяч мирных жителей сектора Газа, которые столкнулись с "острой нехваткой продовольствия" и тоже теряли родных.

Блинкен сказал, что лидеры региона высказали ему обеспокоенность "тяжелой гуманитарной ситуацией и количеством убитых гражданских в секторе Газа".

В то же время госсекретарь США не поддержал обвинения Израиля в "геноциде" в Международном суде. "ХАМАС, "Хезболла", хуситы и их сторонник Иран продолжают открыто призывать к уничтожению Израиля и к массовому убийству евреев", – подчеркнул Блинкен.

Он признал, что борьба с террористами ХАМАС, которые прячутся среди мирного населения и "поджигают школы и больницы", делает эту борьбу "невероятно сложной" для Израиля.

Несмотря на это, Иерусалим должен сделать все возможное, чтобы позволить доставить гуманитарную помощь "безопасно и надежно" по всему сектора Газа.

В военной компании ЦАХАЛ добился "значительного прогресса" и перешел к новой фазе "более низкой интенсивности" в северной части сектора Газа.

"Палестинские граждане должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия", – сказал Блинкен, добавляя, что их не следует принуждать покинуть анклав. Штаты выступают против такой политики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил американского чиновника, что это не является целью Иерусалима.

Как писал OBOZ.UA, 7 января в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о полном контроле над северной частью сектора Газа. Военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере анклава.

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