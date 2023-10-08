ХАМАС бил по Израилю дронами-камикадзе: террористы показали видео

Во время вторжения на территорию Израиля террористы ХАМАС применили иранские дроны-камикадзе. В общей сложности таких "убийц" задействовали более 30 единиц.

БПЛА в работе боевики продемонстрировали на видео, выложенном в сеть. Соответствующие кадры опубликовал в сети офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Видео дня

Напомним, на применение террористов ХАМАСа дронов-бомбардировщиков ранее обратил внимание немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине Сергей Сумленный. В этой связи он выразил мнение, что за атаками палестинских боевиков на Израиль стоит Россия.

Политолог отметил, что ни один союзник ХАМАС, за исключением России, не имеет опыта применения дронов-бомбардировщиков против современных боевых танков. Он пришел к выводу, что только россияне могли этому научить боевиков.

Заметим, что во второй день вторжения террористов, 8 октября, Израиль впервые за 50 лет ввел пункт "40 Алеф". Это означает официальное объявление войны. Военные имеют право действовать по своему усмотрению, но сообщать об этом высшему руководству.

Тем временем из городов у границы с сектором Газа эвакуируют гражданское население, заявляют израильские военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В результате контртеррористической операции, начатой армией обороны Израиля ЦАХАЛ в секторе Газа, по состоянию на 8 октября поражены уже 800 объектов. Десятки праворадикальных боевиков ХАМАС уничтожены.

– Издание Bloomberg написало, что атака ХАМАС на Израиль, жертвами которой стали сотни людей, может считаться одним из самых больших за полвека провалов израильской разведки. Нападение предполагало такое планирование и координацию военных действий, о которых должны знать разведывательные службы.