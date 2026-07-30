"Гений саксофона" и военный Бармалий закодировался от алкоголизма после "пьяного" секс-скандала и сделал публичное заявление

Украинский саксофонист и военнослужащий Андрей Бармалий, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах к пиар-менеджеру Алине Галицкой, прошел аверсивную терапию от алкоголизма. Музыкант опубликовал фото медицинского документа, подтверждающего прохождение лечения, и кратко прокомментировал свое решение.

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Эти данные появились в его Instagram. "Иногда лучшее решение – это не оставлять себе выбора", – написал "гений саксофона".

В обнародованной справке указано, что Бармалий прошел курс лечения медицинским препаратом с аверсивным действием и пролонгированным эффектом. В документе также указано, что курс рассчитан на 180 дней.

Музыканта также предупредили о недопустимости употребления любых веществ, содержащих этиловый спирт, в частности алкоголя и некоторых продуктов питания. Кроме того, ему рекомендовали психологическое сопровождение и регулярное наблюдение у врача-нарколога.

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Справка. Аверсивная терапия – это метод лечения алкогольной зависимости, который помогает сформировать отвращение к алкоголю. Для этого могут использоваться специальные препараты, после приема которых употребление спиртного вызывает резкое ухудшение самочувствия.

Почему Андрей Бармалий согласился на кодирование

Свое решение отказаться от алкоголя музыкант обнародовал после громкого секс-скандала. 26 июля пиар-менеджер Алина Галицкая заявила, что во время встречи музыкального сообщества возле кинотеатра "Жовтень" в Киеве Бармалий и музыкальный продюсер Павел Ступак, по ее словам, были в нетрезвом состоянии и вели себя по отношению к ней недопустимо.

Галицкая утверждала, что мужчины обнимали ее, выкрикивали сексуализированные фразы, а Бармалий якобы потянулся к ее гениталиям и сжал их рукой. По словам девушки, инцидент длился около трех-пяти минут.

"Никакая моя реакция, кроме активного согласия, не может оправдать такое поведение. Было ощущение, что меня перестали воспринимать как человека", – написала Галицкая.

Она также рассказала, что это был не первый случай, который заставил ее насторожиться из-за поведения музыканта. По словам Алины Галицкой, ранее она помогала Бармалию, когда тот был настолько пьян, что едва держался на ногах. Тогда он, как утверждает девушка, позволял себе сексуализированные шутки.

После того как скандал получил огласку, музыкальное сообщество Fusion Jams объявило о прекращении сотрудничества с Бармалием. Там заявили, что ранее уже проводили с музыкантом беседы из-за его недопустимого поведения и даже временно отстраняли его от своих мероприятий.

Ситуацию также прокомментировали "Культурные силы", где Бармалий проходит военную службу. Там подчеркнули, что его поведение не соответствует ценностям организации, и сообщили о служебной проверке.

Сам Бармалий после разгоревшегося скандала признал, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил личные границы Галицкой. Сначала он предложил ей "музыкальные извинения", объяснив, что лучше общается через музыку. Впоследствии музыкант записал публичное видеообращение и извинился.

"Алкоголь не является оправданием. Когда Алина позже обратилась ко мне, я не осознал серьезности случившегося. Моя первая реакция была неправильной и могла причинить ей дополнительную боль. Вместо того чтобы внимательно ее выслушать, я отреагировал неуместно. Я прошу прощения у Алины", – сказал он.

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