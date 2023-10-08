'За этим явно стоит Россия': немецкий политолог указал на немаловажную деталь в атаках ХАМАС на Израиль

Немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине Сергей Честный заявил, что за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия. В этом контексте он указал на интересную деталь по применению дронов-бомбардировщиков.

Своим мнением Честный поделился в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Он также опубликовал видео, где видно уничтожение современного боевого танка армии Израиля.

Политолог отметил, что ни один союзник ХАМАС, за исключением России, не имеет опыта применения дронов-бомбардировщиков против современных боевых танков. Он пришел к выводу, что только россияне могли этому научить боевиков.

"За этим явно стоит Россия. Ни один союзник ХАМАС, кроме России, не имеет опыта использования беспилотников-бомбардировщиков против современных боевых танков. Только Россия могла научить этому ХАМАС", – говорится в сообщении.

Видео дня

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну ЦАХАЛ.

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.