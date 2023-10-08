В Газе поражены 800 объектов ХАМАС, сотни боевиков убиты – The Guardian

В результате контртеррористической операции, которую начала армия обороны Израиля ЦАХАЛ в секторе Газа, по состоянию на 8 октября поражены уже 800 объектов. Десятки праворадикальных боевиком ХАМАС уничтожены.

Об этом сообщает агентство Reuters. Западные журналисты ссылаются на представителя израильских военных. В израильском штабе утверждают, что еще десятки боевиков захвачены в плен.

Напомним, впервые за 50 лет официальный Иерусалим ввел пункт "40 Алеф". Это означает официальное объявление войны, когда армия получает право действовать по своему усмотрению, но сообщать об этом высшему руководству.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в армии обороны Израиля ЦАХАЛ заявили, что десятки израильских истребителей наносят волну "интенсивных" авиаударов по сектору Газа. Авиация атакует цели, которые палестинские боевики используют для атак на Израиль.

Боевики "Хезболлы" нанесли ракетный удар по территории Израиля. Террористы утверждают, что выпустили десятки снарядов по трем израильским позициям.

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