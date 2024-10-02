Гутерреш оправдался за заявление о ракетной атаке на Израиль: уверяет, что осудил Иран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заверил, что он осудил ракетную атаку Ирана на Израиль. Дипломат также призвал страны остановить "смертоносный цикл насилия "глаз за глаз".

Видео дня

Соответствующее заявление Гутерреш сделал в среду, 2 октября, на заседании Совета Безопасности ООН. Во время него обсуждали иранский ракетный обстрел Израиля 1 октября.

"Как и в случае с апрельской атакой Ирана, и как должно было быть очевидно вчера в контексте высказанного мною осуждения, я снова решительно осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана на Израиль", – сказал он.

Как считает генсек ООН, эти атаки "как ни парадоксально, не делают ничего, чтобы поддержать дело палестинского народа или облегчить его страдания".

При этом Израиль, по его словам, с октября прошлого года проводит в секторе Газа "самую смертоносную и разрушительную военную кампанию" за годы его пребывания на должности генерального секретаря. Ситуация на оккупированном Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться из-за "израильских военных операций, строительства поселений, выселения людей, захвата земель и усиления нападений со стороны поселенцев, что постепенно подрывает любую возможность решения проблемы на основе принципа двух государств", отметил он.

В то же время вооруженные палестинские группировки тоже прибегают к насилию: ХАМАС продолжает запускать ракеты и совершать нападения – только вчера семь израильтян были убиты в результате террористической атаки в Яффе.

"Пора остановить отвратительный цикл эскалации за эскалацию, который ведет народы Ближнего Востока прямо к пропасти. Каждая эскалация служит поводом для следующей. Этот смертоносный цикл насилия "глаз за глаз" должен быть остановлен", – заявил Гутерреш.

Также, комментируя военные действия Израиля в Ливане, он подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность этой страны должны уважаться, а ливанское государство должно иметь полный контроль над оружием на всей территории Ливана.

Напомним, что ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата – это значит, что португальский дипломат не может въехать в Израиль. Причиной стал уклончивый комментарий Гутерреша, опубликованный после иранского обстрела 1 октября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 1 октября по всему Израилю раздавались сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал массированный ракетный удар Ирана, который он нанес по стране. Политик заявил, что Тегеран этим "совершил большую ошибку", и заверил, что тот поплатится за свою атаку.

– Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с массированной ракетной атакой со стороны Ирана на территорию Израиля. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мирные люди не должны становиться мишенью для таких смертоносных нападений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!