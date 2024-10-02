Нетаньяху: Иран совершил большую ошибку и поплатится за это

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал массированный ракетный удар Ирана, который он нанес по стране 1 октября. Политик заявил, что Тегеран этим "совершил большую ошибку".

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Слова Нетаньяху цитируют Reuters и The Times of Israel. Премьер заверил, что Иран поплатится за свою атаку.

"Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", – заявил он.

По словам Нетаньяху, удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире". Он также поблагодарил США за поддержку.

Добавим, что представитель Израиля в ООН заявил, что Иран вскоре ощутит последствия своих действий, и ответ на его атаку будет болезненным.

Напомним: вечером 1 октября по всему Израилю звучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Корпус стражей исламской революции (Иран) через государственное телевидение заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла", и если Израиль ответит, то снова почувствует на себе удар.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халев заявил, что страна ответит на иранскую атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированного иранского обстрела, произведенного вечером 1 октября, Израиль имеет самую большую за последние 50 лет возможность изменить лицо Ближнего Востока. Бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннетт призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана.

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