Грузию накрыли мощные ливни: вода затопила города, оползни разрушили дороги и мосты. Фото и видео

Ливневые дожди на западе Грузии вызвали увеличение уровня воды в реках, спровоцировав оползни, разрушение дорог и мостов. В населенных пунктах затопило дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья.

Об этом сообщают "Новости-Грузия". В Батуми затоплены более 100 перекрестков, что нарушило движение транспорта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На нескольких улицах города вода заполнила первые этажи жилых домов, нанесла ущерб магазинам и пекарням, обустроенным в полуподвальных помещениях.

Ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

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Также сошел оползень на 7-м километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. Теперь на этом участке запрещено движение всех видов транспорта.

Возле Кутаиси размыта дорога на 97 км участка Цхалтубо-Цагери-Лентехи, начались работы по восстановлению.

В Сванетии река Цхенисцкали вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари. Поврежден мост, соединяющий село Лентехи с тремя общинами.

Кроме того, паводком размыло основание железобетонного моста на 165-м километре трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ипари).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции проливные дожди стали причиной мощного наводнения в северо-восточных провинциях Риза и Артвин на черноморском побережье страны.

А в Китае взорвали дамбу между озерами Лянцзы и Нюшань в провинции Хубэй в центральной части страны. Таким образом власти решили понизить уровень воды, поднявшийся после затяжных ливней.

Также сильнейшие за последние сто лет дожди вызвали крупные наводнения на Балканах, в первую очередь, в Боснии и Герцеговине. В результате погибли минимум 30 человек, десятки тысяч людей лишились крова.