Швейцарию засыпало градом, а в Британии и Китае "тонут" города. Фото и видео последствий непогоды

Сильный шторм в минувшие выходные накрыл центральные регионы Швейцарии, где ветер ломал деревья и здания, а улицы засыпало градом. Тем временем на юге Британии бушевал проливной дождь с грозой, вновь затопив дороги и станции метро. Тогда как восточное побережье Китая постигнул тайфун, вызвав мощное наводнение.

Во всех этих странах стихия уже привела к значительным разрушениям. При этом метеорологи спрогнозировали, что непогода продлиться и в последующие дни, затронув все больше регионов, сообщают местные издания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Швейцария

Грозовые ливни в стране начались после обеда субботы, 24 июля. Города засыпало градом, из-за чего отдельные автомобили застревали во льду, пишет Blick.

Видео дня

В воскресенье из-за урагана пострадали кантоны Швиц, Люцерн, Цуг и другие. В службы экстренной помощи поступило более 400 вызовов от граждан. Речь шла о попадании воды в подвалы, выходе ручьев из берегов, затоплении или перекрытии дорог.

В Чиметте около Локарно выпало почти 100 миллиметров осадков. Помимо дождя и града, был еще и сильный шторм – порывы ветра достигали 92 км/час.

На 25 июля по всей Швейцарии было зарегистрировано 15 080 ударов молний. Большинство из них в кантоне Тичино, отмечает портал Nau.ch.

Британия

Ливни затопили дороги и станции метро в Лондоне после того, как в воскресенье на юг страны обрушилась гроза, пишет The Guardian. Агентство по окружающей среде выпустило пять предупреждений о наводнениях на юге Британии и 19 – в некоторых районах Уэльса.

Полиции пришлось перекрыть дорогу на юго-западе Лондона, где три двухэтажных автобуса застряли под железнодорожным мостом. Автомобилистам на северо-востоке города пришлось бросить свои машины посреди проезжей части.

Некоторые жители оказались по пояс в воде в своих домах, их вызволяли спасатели службы экстренной помощи.

Дождемеры Метеорологического управления показали, что за час в Бетерсдене, графство Кент, с 15 до 16 часов 25 июля выпало 48,5 мм осадков.

Из-за непогоды был отменен музыкальный фестиваль Standon Calling, который проходил в Хартфордшире с участием 15 000 человек, пишет GB News.

Как передает Express, представитель метеорологического бюро Стивен Китс сказал, что штормы были вызваны слиянием воздушных потоков, поскольку тепло на поверхности Земли из-за недавней волны жары поднялось, чтобы "встретить более прохладный воздух в атмосфере".

Синоптики заявили, что 26 июля в Британии будет "немного более спокойным" на осадки. Однако в течение ближайшей недели нестабильная погода сохранится, уже 27 июля и далее ожидаются дожди и грозы.

Китай

Сильный тайфун Ин-Фа, известный в Китае как Яньхуа, обрушился на восточное побережье страны 25 июля в 12:30 по местному времени (04:30 по Гринвичу), сообщает "Синьхуа". Он последовал за периодом наводнения, которое причинило значительный ущерб и унесло жизни по меньшей мере 58 человек в центральном Китае.

Из-за новой непогоды произошло наводнение, которое выкорчевывало дерева и заливало города. Десятки кораблей были эвакуированы из оживленного порта к югу от Шанхая. Транспортное сообщение было приостановлено, а людям приказали оставаться дома.

Аварийные бригады продолжили оказывать помощь десяткам миллионов жителей, пострадавших от наводнения. При этом специалисты спрогнозировали, что Ин-Фа может в ближайшие дни вызвать еще более сильные ливни в пострадавшем регионе. По сообщениям агентства Reuters, у тайфуна скорость ветра достигает 137 км/ч.

Японское метеорологическое агентство отметило, что шторм будет идти на запад в сторону города Ханчжоу.

Власти провинции Чжэцзян приказали закрыть школы, рынки и предприятия. В Шанхае уже закрыты некоторые общественные парки и музеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 и 24 июля снег выпал в Южной Африке (ЮАР). Перед этим в стране резко похолодало, погода побила по крайней мере 19 температурных рекордов, большинство из которых держались около 30 лет.