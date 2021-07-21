В Китае военные подорвали дамбу, чтобы спасти от наводнения людей. Видео последствий потопа

В Китае взорвали дамбу между озерами Лянцзы и Нюшань в провинции Хубэй в центральной части страны. Таким образом власти страны решили понизить уровень воды, поднявшийся после затяжных ливней.

Для подрыва дамбы протяженностью почти 4 километра потребовалось 27 тонн взрывчатки, написал Independent. Во время подготовки ко взрыву инженерными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было эвакуировано больше полутора тысяч человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Издание сообщило, что всего в операции были задействованы 75 военнослужащих и 14 единиц техники. К моменту их прибытия на место брешь в дамбе уже расширилась с 20 до 70 м. Согласно распространенному видео, саперы подорвали один из участков насыпи на берегу реки, что позволило создать водоотвод с затопленных полей и снять угрозу размыва дамбы и плотины. После контролируемого взрыва уровень воды начал снижаться.

Видео дня

Лянцзы - второе по величине озеро в провинции Хубэй. Из-за дождей, которые продолжаются с середины июня, уровень воды в нем превысил безопасные показатели на 12 сантиметров. В соседнем озере Нюшань уровень воды был несколько ниже.

"После взрыва Нюшань слилось с Лянцзы, увеличив площадь последнего на 100 квадратных километров. Теперь площадь Лянцзы составляет 370 квадратных километров", - отметило издание.

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий. Особо тяжелая ситуация сложилась в административном центре провинции - городе Чжэнчжоу. За последние три дня там выпала годовая норма осадков.

В связи с наводнением в китайской провинции Хэнань, власти сообщили о смерти 25 человек. Больше всего от наводнений пострадал административный центр Чжэнчжоу.

Во вторник в результате затопления поезда в тоннеле метро административного центра провинции - города Чжэнчжоу - погибли 12 человек, еще пять пострадали. Власти города Гунъи к западу от Чжэнчжоу сообщили о четырех погибших.

С городом нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, затоплен метрополитен, автодороги, дома, 15 улиц Чжэнчжоу объявлены опасными для передвижения, эвакуированы более 100 тыс. жителей. Ливневые потоки превратили улицы в грязевые реки с быстрым течением, которые смывают машины и поднимаются в дома.

Метеорологическая станция Хэнани в ночь на среду продолжила предупреждать о ливнях 21 июля. По оценкам метеорологов, дождь может утихнуть только в четверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильнейшие за последние сто лет дожди вызвали крупные наводнения на Балканах, в первую очередь, в Боснии и Герцеговине. В результате наводнений погибли минимум 30 человек, десятки тысяч людей лишились крова.