Непрекращающиеся ливни в Турции вызвали наводнение на черноморском побережье. Фото и видео

В Турции проливные дожди стали причиной мощного наводнения в северо-восточных провинциях Риза и Артвин на черноморском побережье страны. В районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

О разгуле стихии в Турции сообщило издание Hurriyet. Отмечается, что сейчас от спасателей не поступало информации о пострадавших или погибших.

Губернатор провинции Риза Кемаль Себерио сообщил, что за последние 12 часов выпало более 110 миллиметров осадков. Об этом чиновник рассказал в эфире местного телевидения.

Себерио также обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

На место стихийного бедствия прибыл министр внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Он сделал заявление по поводу наводнения в Ризе и Артвин и опроверг появившуюся во многих местных СМИ и соцсетях о том, что из-за наводнения якобы прорвало плотину.

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"Предупреждение об осадках продолжается и на завтра. Мы принимаем все необходимые меры. Я хочу сказать, что информация о том, что прорвалась дамба, не соответствует действительности", – сказал министр.

Как сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, после проливного дождя реки в провинциях вышли из берегов. Вода затопила цокольные этажи многих домов и предприятий.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Финдиклы провинции Ризе" , - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае военные взорвали дамбу, чтобы спасти от наводнения людей.