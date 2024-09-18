ЦАХАЛ сосредоточился на северном фронте: Израиль объявил о начале новой фазы войны

В Израиле объявили о начале "новой фазы" войны, в связи с чем действия ЦАХАЛ будут сосредоточены на северном фронте. Именно туда будут направлены их силы, ресурсы и энергия.

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Об этом заявил министр обороны Йоав Галант, передает The Times of Israel. На север от Израиля, напомним, расположен Ливан.

98-я дивизия Армии обороны Израиля была развернута на севере Израиля после месяцев боев в секторе Газа.

"Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться. Со временем нам понадобится последовательность, эта война нуждается в большом мужестве, решительности и настойчивости", – сказал Галант.

Он отметил, что военные цели Израиля на севере четкие и простые: безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома.

"Мы не забыли о заложниках и не забыли о наших задачах на юге. Это наша обязанность, и мы ее одновременно выполняем", – подчеркнул министр.

Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви предупредил, что у Израиля есть "намного больше возможностей", которые еще не были использованы в боях против "Хезболлы".

"Мы очень полны решимости создать условия безопасности, которые вернут жителей севера в их дома, в города, с высоким уровнем безопасности, и мы готовы сделать все необходимое для этого", – заявил он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь тоже пообещал вернуть эвакуированных израильтян домой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цели израильских военных операций в Газе и на севере расширены. Теперь они включают предоставление возможности израильтянам, покинувшим районы у ливанской границы, вернуться в свои дома.

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