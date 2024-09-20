В Белом доме признались, оказывали ли поддержку Израилю в операциях против 'Хезболлы'

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что не оказывали помощь Израилю во время операций против ливанской группировки "Хезболла" в последние дни. ЦАХАЛ не получал разведывательной или любой другой поддержки от Вашингтона.

Видео дня

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в пятницу, 20 сентября. Так чиновник ответил на вопрос, были ли Штаты привлечены к атакам ЦАХАЛ против "Хезболлы" в Ливане.

"США не были причастны к этим инцидентам", – сказал Кирби.

Представитель администрации Байдена добавил, что Белый дом каждый день контактирует с властью Израиля о ситуации в секторе Газы, где ЦАХАЛ продолжает наземную операцию, и на границе с Ливаном.

"Наши интенсивные дипломатические усилия продолжаются. Мы верим, что дипломатическое решение является лучшим путем избежать эскалации любого военного конфликта", – подчеркнул он.

Напомним, что 20 сентября террористы "Хезболлы" выпустили по северу Израиля около 150 ракет – на следующий день после того, как лидер этой группировки Хасан Насралла поклялся отомстить Иерусалиму за массовые взрывы пейджеров и раций боевиков. Израильская армия обороны ответила на вражеские удары собственными точечными воздушными атаками.

18 сентября в Израиле объявили о начале "новой фазы" войны, из-за чего действия ЦАХАЛ сейчас будут сосредоточены на северном фронте – то есть на Ливане. Именно туда, заявили в Тель-Авиве, они решили направить военные силы, ресурсы и энергию.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые массово взорвались у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась как минимум 15 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!