Израиль мог 15 лет готовить операцию по подрыву пейджеров в Ливане: всплыли новые подробности

Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые массово взорвались у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась как минимум 15 лет.

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Об этом заявили в ABC News, ссылаясь на источник в американской разведке. По его словам, Центральное разведывательное управление США долгое время не хотело прибегать к этой тактике из-за высоких рисков для невинных жителей Ливана.

Собеседник подтвердил, что в планировании атаки участвовали подставные компании. В них работали в том числе многочисленные сотрудники израильской разведки, а законную компанию, производившую пейджеры, "прикрывали". По крайней мере некоторые люди, причастные к производству и доставке электроники, не знали, на кого они на самом деле работают.

Источники СМИ считают, что в устройства было заложено одну-две унции (28-56 грамм) взрывчатки и дистанционный пусковой механизм.

По словам министра здравоохранения Ливана Фирасса Аль-Абьяда, за 17-18 сентября в стране в результате взрывов, которые осуществлялись дистанционно, погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получили ранения.

СМИ ранее установили, что контракт на производство пейджеров от имени компании Gold Apollo на Тайване заключила венгерская BAC Consulting. Эта компания, как заявил ABC News представитель правительства Венгрии, была лишь "торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок" на территории страны. Собеседник добавил, что пейджеры никогда не находились в Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По неподтвержденным официально данным, электронные устройства с "сюрпризом" начали поступать в Ливан летом 2022 года. Они были активированы только 17 и 18 сентября 2024 года.

– Издание The New York Times назвало блестящую операцию Израиля "троянским конем" по-новому.

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