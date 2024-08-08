Граждане Украины не обращались за помощью по эвакуации из Израиля, – посол Корнийчук

Посольство Украины в Израиле не получало обращений от граждан о помощи в эвакуации из-за обострения ситуации безопасности в стране. Ситуация в стране пока спокойная, и люди живут обычной жизнью.

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Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время онлайн-брифинга. "Все происходит в штатном режиме, никаких существенных оговорок и обращений граждан по эвакуации не поступало", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что, хотя израильтяне уже больше недели находятся в состоянии "перманентного запугивания" после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании, ситуация в стране пока спокойная.

В то же время посол напомнил, что сейчас не стоит планировать поездки в Израиль из-за проблем безопасности и логистических, поскольку большинство иностранных авиакомпаний отменили рейсы в страну. В этом контексте Корнийчук отметил, что в посольство поступали запросы от украинцев по поводу действий в случае отмены авиарейсов.

Он добавил, что если граждане Украины оказались в Израиле и не могут уехать, им рекомендуется покупать авиабилеты израильских авиакомпаний, продолжающих совершать полеты беспрепятственно.

Напомним, по мнению экспертов, атака Ирана на Израиль, о чем ранее пригрозили в Тегеране, может произойти в любое время. Все зависит от Ирана и от того, как страна согласовала это решение с ливанской группировкой "Хезболла" и другими своими союзниками. Очевидно, что удар точно будет и, вероятнее всего, ожидать его стоит в ближайшее время.

Тель-Авив рассматривает возможность превентивных ударов по врагам. Также Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и Хезболлы с применением ракет и беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль в апреле, когда были запущены сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

– Есть и другая информация – по данным источников в западной разведке, в Иране уже определились с тем, когда они планируют напасть на Израиль. Это может быть 12 или 13 августа – знаковый для евреев день Тиша бе-ав – национальный день траура и поста.

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